Ξεχάστε τούβλα και μπετά: Το σπίτι που συναρμολογείται σαν παζλ κάνει θραύση στην Ευρώπη

Όταν μιλάμε για την κατασκευή ενός σπιτιού, οι περισσότεροι φέρνουν στο μυαλό τους τσιμέντο, σίδερα, λάσπες, συνεργεία και μπόλικους μήνες αναμονής. Μια γερμανική εταιρεία, όμως, υποστηρίζει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ένας δρόμος που θυμίζει περισσότερο κατασκευή με ξύλινα τουβλάκια παρά το παραδοσιακό εργοτάξιο.

Η τεχνολογία της NiTO Holzstein έχει τραβήξει τα βλέμματα επειδή υπόσχεται ότι ο βασικός σκελετός ενός σπιτιού μπορεί να στηθεί μέσα σε περίπου 7 ημέρες, χωρίς τσιμέντο, χωρίς κόλλες και χωρίς ούτε μία βίδα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ειδικά ξύλινα δομικά στοιχεία που κουμπώνουν μεταξύ τους με απόλυτη ακρίβεια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr