Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στο ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Αντιτουρκικοί κύκλοι»

Για «υποκίνηση από αντιτουρκικούς κύκλους και για μια ξεκάθαρη προσπάθεια να τορπιλιστεί το κλίμα προσέγγισης» κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στο ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Αντιτουρκικοί κύκλοι»

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Χακάν Φιντάν.

AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρώτη, οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στο νέο ηχηρό ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου ήρθε άμεσα, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να εξαπολύει μια σφοδρή επίθεση κατά των Βρυξελλών κάνοντας λόγο για αντιτουρκικούς κύκλους. Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να υποβαθμίσει τα συμπεράσματα της ετήσιας έκδοσης, κάνοντας λόγο για υποκίνηση από αντιτουρκικούς κύκλους και για μια ξεκάθαρη προσπάθεια να τορπιλιστεί το κλίμα προσέγγισης, την ίδια ώρα που οι ευρωβουλευτές αναδεικνύουν τα βαθιά ελλείμματα στο κράτος δικαίου και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη γειτονική χώρα.

Ολόκληρη η απάντηση της Τουρκίας

Η έκθεση για την Τουρκία του 2025, η οποία εγκρίθηκε σήμερα (17 Ιουνίου) από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), περιέχει αξιολογήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από αντιτουρκικούς κύκλους, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα πραγματικά περιστατικά.

Η συγκεκριμένη έκθεση φαίνεται να έχει συνταχθεί στο πλαίσιο μιας εσκεμμένης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τις ιδεολογικές προκαταλήψεις ορισμένων ευρωβουλευτών. Στόχος της είναι ξεκάθαρα να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα, σε μια περίοδο που η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ αυξάνεται σταθερά. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει πρόσφορο έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις και αντιτουρκικούς κύκλους. Την ίδια ώρα, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πόσο μακριά βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την παρουσίαση ενός στρατηγικού οράματος για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ.

Στην έκθεση, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη διαστρέβλωση των νομικών διαδικασιών που διεξάγονται από την ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη, καθώς και τη στοχοποίηση του αξιότιμου Υπουργού Δικαιοσύνης μας με ανυπόστατες κατηγορίες.

Η τουρκική δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της κυριαρχίας του κράτους μας. Σύμφωνα με αυτό, δεν είναι ανοιχτή σε παρεμβάσεις από κανέναν διεθνή θεσμό, εξωτερικό παράγοντα ή πολιτικό κύκλο. Οι προσπάθειες στοχοποίησης δικαστικών διαδικασιών για πολιτικούς λόγους έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας και κρίνονται απαράδεκτες.

Κι όμως, η προσδοκία μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σημερινό περιβάλλον των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων παραμένει διαφορετική. Αναμένουμε να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα συμβάλει στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ της υποψήφιας χώρας Τουρκίας και της ΕΕ σε εποικοδομητική βάση, συμβαδίζοντας με τα κοινά συμφέροντα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Κύπρο: «Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, κατεβαίνουμε για να νικήσουμε»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις με επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στο ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Αντιτουρκικοί κύκλοι»

19:14LIFESTYLE

Η σύζυγος του Pickford έχασε τις αποσκευές της και φόρεσε τη φανέλα του γιου της στο Μουντιάλ

19:13LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Η εντυπωσιακή επιστροφή στο Άσκοτ μετά από δύο χρόνια απουσίας

19:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον θρυλικό «Λουμούμπα» το Κονγκό απέναντι στην Πορτογαλία

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην δίκη Λυγγερίδη: Μάρτυρας αναίρεσε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά - Τη σύλληψη του διέταξε ο εισαγγελέας

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στη σύνοδο των G7: Χωρίς τη συμφωνία με το Ιράν θα συνεχίζαμε τις βόμβες δυο εβδομάδες, δύο χρόνια - LIVE

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις ΗΠΑ - Ποια συστήματα είδε ο ο υπουργός Άμυνας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Όμορφες εικόνες στο Αμμάν: Χιλιάδες φίλαθλοι είδαν την παρθενική εμφάνιση της Ιορδανίας σε Μουντιάλ

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ακόμα και σήμερα οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στο Πόρτο Ράφτη: 16χρονος εκβίαζε 14χρονο για να του δίνει χρυσαφικά από το σπίτι του

18:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Εξαφανίστηκε η κάμερα που κρατούσε η 21χρονη στη μοιραία πτώση του μπάντζι τζάμπινγκ - Μπορεί να είχε «απαντήσεις» για τον θάνατό της

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: Θα εξετάσει το ενδεχόμενο να της επιτρέψει να κατασκευάζει πυραύλους Patriot

18:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα δεδομένα για τη χρόνια λευχαιμία: Σχεδόν 8 έτη χωρίς θεραπεία πέτυχε συνδυαστικό σχήμα

18:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ο 50χρονος και όχι η Αντιγόνη είχε απευθυνθεί ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο – Τι λένε πηγές της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με τους 86.000 συνδρομητές: Το modus operandi, οι διακομιστές σε Ουκρανία και Βουλγαρία, τα κρυπτονομίσματα και η ζημία των €50 εκατ. για Cosmote, Vodafone και Nova

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στο Πόρτο Ράφτη: 16χρονος εκβίαζε 14χρονο για να του δίνει χρυσαφικά από το σπίτι του

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα που εργαζόταν στην Prada - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό και καθόταν στο πίσω κάθισμα

17:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της με τη γιαγιά της

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Δεν ήταν σωστός απέναντί της, ήταν χειριστικός, έβριζε, την υποτιμούσε, λέει ο ψυχολόγος της Αντιγόνης για τον 50χρονο

18:23LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του για τη σοβαρή επιπλοκή μετά το χειρουργείο – «Υπέφερε από αφόρητους πόνους»

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στη σύνοδο των G7: Χωρίς τη συμφωνία με το Ιράν θα συνεχίζαμε τις βόμβες δυο εβδομάδες, δύο χρόνια - LIVE

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης - «Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα ξανά»

18:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ακόμα και σήμερα οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Κρατούσε δύο τσάντες και έφυγε», αποκαλύπτει ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη Σταυρούλα

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό λόγω… Τζόουνς

18:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)

18:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα δεδομένα για τη χρόνια λευχαιμία: Σχεδόν 8 έτη χωρίς θεραπεία πέτυχε συνδυαστικό σχήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ