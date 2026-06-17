Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στο ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Αντιτουρκικοί κύκλοι»

Η πρώτη, οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στο νέο ηχηρό ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου ήρθε άμεσα, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να εξαπολύει μια σφοδρή επίθεση κατά των Βρυξελλών κάνοντας λόγο για αντιτουρκικούς κύκλους. Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να υποβαθμίσει τα συμπεράσματα της ετήσιας έκδοσης, κάνοντας λόγο για υποκίνηση από αντιτουρκικούς κύκλους και για μια ξεκάθαρη προσπάθεια να τορπιλιστεί το κλίμα προσέγγισης, την ίδια ώρα που οι ευρωβουλευτές αναδεικνύουν τα βαθιά ελλείμματα στο κράτος δικαίου και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη γειτονική χώρα.

Ολόκληρη η απάντηση της Τουρκίας

Η έκθεση για την Τουρκία του 2025, η οποία εγκρίθηκε σήμερα (17 Ιουνίου) από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), περιέχει αξιολογήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από αντιτουρκικούς κύκλους, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα πραγματικά περιστατικά.

Η συγκεκριμένη έκθεση φαίνεται να έχει συνταχθεί στο πλαίσιο μιας εσκεμμένης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τις ιδεολογικές προκαταλήψεις ορισμένων ευρωβουλευτών. Στόχος της είναι ξεκάθαρα να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα, σε μια περίοδο που η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ αυξάνεται σταθερά. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει πρόσφορο έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις και αντιτουρκικούς κύκλους. Την ίδια ώρα, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πόσο μακριά βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την παρουσίαση ενός στρατηγικού οράματος για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ.

Στην έκθεση, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη διαστρέβλωση των νομικών διαδικασιών που διεξάγονται από την ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη, καθώς και τη στοχοποίηση του αξιότιμου Υπουργού Δικαιοσύνης μας με ανυπόστατες κατηγορίες.

Η τουρκική δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της κυριαρχίας του κράτους μας. Σύμφωνα με αυτό, δεν είναι ανοιχτή σε παρεμβάσεις από κανέναν διεθνή θεσμό, εξωτερικό παράγοντα ή πολιτικό κύκλο. Οι προσπάθειες στοχοποίησης δικαστικών διαδικασιών για πολιτικούς λόγους έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας και κρίνονται απαράδεκτες.

Κι όμως, η προσδοκία μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σημερινό περιβάλλον των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων παραμένει διαφορετική. Αναμένουμε να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα συμβάλει στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ της υποψήφιας χώρας Τουρκίας και της ΕΕ σε εποικοδομητική βάση, συμβαδίζοντας με τα κοινά συμφέροντα.

Διαβάστε επίσης