Τα παραδοσιακά γλυκίσματα της Κρήτης που μαγεύουν τους επισκέπτες
Η κρητική γαστρονομία είναι παγκοσμίως γνωστή για τα υγιεινά και νόστιμα πιάτα της, όμως η εμπειρία δεν ολοκληρώνεται ποτέ χωρίς τη γλυκιά πλευρά του νησιού. Βασισμένα στην απλότητα και την αγνότητα των πρώτων υλών, τα κρητικά γλυκά χρησιμοποιούν ως βάση το ντόπιο θυμαρίσιο μέλι, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τους ξηρούς καρπούς και τα φρέσκα τυριά, όπως τη γλυκιά μυζήθρα και το ανθότυρο.
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Από τα τραγανά ξεροτήγανα των γάμων μέχρι τις λεπτές πίτες του τηγανιού, κάθε μπουκιά κρύβει μέσα της αιώνες παράδοσης και αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας.
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