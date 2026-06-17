Μήνυμα Καραμανλή από τη Θεσσαλονίκη με στίχους του Κηλαηδόνη: Όχι λέμε στους άσχετους

Snapshot Ο Κώστας Καραμανλής χρησιμοποίησε στίχους του Λουκιανού Κηλαηδόνη για να στείλει μήνυμα

Ενθάρρυνε τους νέους να αγαπούν τους ειλικρινείς και δοτικούς ανθρώπους και να αποφεύγουν όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται τη φρεσκάδα και τις ιδέες των νέων και ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από κάθε άτομο.

Τόνισε την ιστορικότητα της Μακεδονίας και την ανάγκη διαφύλαξης της ιστορικής αλήθειας και των εθνικών αξιών χωρίς παραχάραξη.

Κάλεσε τους νέους να αναλάβουν την ευθύνη της διαφύλαξης των αξιών που ενώνουν το έθνος και την κοινωνία. Snapshot powered by AI

Μηνύματα με στίχους από γνωστό τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Καραμανλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε και μίλησε στην τελετή αποφοίτησης φοιτητών του Αριστοτελείου Κολλεγίου και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Φίλες και φίλοι μου έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κηλαηδόνη από τη μακρινή για εσάς δεκαετία του 80. Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και στα πάρτι, λέμε ναι. Στους σκύλους και στις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ».

Σύμφωνα με το thesspost.gr ο κ. Καραμανλής είπε ακόμη: «Αγαπήστε τους ντόμπρους, τους δοτικούς ανθρώπους. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα, με την εξουσία»

«Και εάν αισθανθείτε ένα σκίρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντας το σε γνωρίζω από την κόψη, μην ντραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ, ξεπερασμένοι. Είναι τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο “in” από τον καθένα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς»

Δήλωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από φρεσκάδα, ενώ υπενθύμισε ότι η χώρα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. «Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τις ιδέες σας, τη φρεσκάδα σας. Ζούμε η αλήθεια είναι, σε καιρούς, μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς».

Η ιστορικότητα της Μακεδονίας

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορικότητα της Μακεδονίας τονίζοντας: “Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ όπου πατάμε σήμερα το 1912 με όρους ιστορίας, το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Η πατρίδα μας ήταν υπό μακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, ας μη τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας. Είμαστε προνομιακοί συνεχιστές της παρακαταθήκης μας. Δεν χρειάστηκε ποτέ, δεν καταδεχτήκαμε ποτέ – όπως έκαναν και κάνουν άλλοι – να κάνουμε την ανάγκη… ιστορία. Να διαστεβλώσουμε την ιστορική αλήθεια, να οικειοποιηθούμε ή να σφετεριστούμε ταυτοτικά στοιχεία άλλων. Βεβαίως, αυτή η μεγάλη τύχη συνεπάγεται μια βαρύτατη ευθύνη: Τη διαφύλαξη και τη συνεχή επαναβεβαίωση των αξιών και των νοημάτων που μας συνέχουν ως έθνος και ως κοινωνία. Μπροστά σε αυτό το υψηλό καθήκον – με μπροσθοφυλακή εσάς τους νέους και τις νέες – οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε”.

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