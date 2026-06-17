Περήφανος παππούς ο Ηλίας Μαμαλάκης – Ο εγγονός του βγήκε δεύτερος σε διαγωνισμό ρομποτικής

Μια ξεχωριστή και άκρως συγκινητική στιγμή έζησε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 ο αγαπημένος και γνωστός βετεράνος μάγειρας, ρεθυμνιώτικης καταγωγής, Ηλίας Μαμαλάκης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας