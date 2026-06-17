Περήφανος παππούς ο Ηλίας Μαμαλάκης – Ο εγγονός του βγήκε δεύτερος σε διαγωνισμό ρομποτικής
Μια από τις πιο όμορφες και περήφανες στιγμές της ζωής του έζησε την Κυριακή ο Ηλίας Μαμαλάκης.
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Μια ξεχωριστή και άκρως συγκινητική στιγμή έζησε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 ο αγαπημένος και γνωστός βετεράνος μάγειρας, ρεθυμνιώτικης καταγωγής, Ηλίας Μαμαλάκης.
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