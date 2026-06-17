Αυτοί είναι οι δράστες που «χτυπούσαν» σε Χαλκιδική, Πέλλα, Λάρισα: Βίντεο αποκαλύπτει τη δράση τους

Στα «χέρια» των Αρχών έπεσαν μέλη σπείρας που πραγματοποιούσαν ληστείες, μία εκ των οποίων αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κατάστημα στη Χαλκιδική.

Στη Θεσσαλονίκη, οδηγώντας κλεμμένο αυτοκίνητο, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 31χρονος υπήκοος Αλβανίας, που μαζί με άλλους δύο ομοεθνείς του είχαν σχηματίσει σπείρα, η οποία είχε ρημάξει επιχειρήσεις και σπίτια σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πέλλα και Λάρισα. Το βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ αποτυπώνει τη δράση της συγκεκριμένης σπείρας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται πως εισέρχονται σε κατάστημα υπεραγοράς τροφίμων στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής και προτάσσοντας όπλο, ακινητοποιούν τον υπάλληλο, αποσπούν χρήματα και διαφεύγουν. Οι δύο συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη αυτών. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 32 και 33 ετών.

Οι ίδιοι δράστες είναι εκείνοι που άρπαξαν 26.000 ευρώ από διαμέρισμα στη Λάρισα.