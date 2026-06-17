ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε παιδί ενός έτους - Τέθηκε σε διοικητική άδεια

Snapshot Αστυνομικός στο Μισισιπή πυροβόλησε εναντίον οχήματος μετά από κλήση για κλοπή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα αγοράκι ενός έτους και να τραυματιστεί σοβαρά ένας ενήλικας.

Το περιστατικό συνέβη έξω από ένα Walmart στην περιοχή Σενατόμπια, ενώ το παιδί, η μητέρα του και ένας οικογενειακός φίλος βρίσκονταν στο όχημα.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε τέθηκε σε διοικητική άδεια και το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα.

Η μητέρα του παιδιού δεν κατηγορείται και είχε ενημερώσει την αστυνομία για την παρουσία του μωρού στο αυτοκίνητο πριν από τους πυροβολισμούς.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος ζήτησε δικαιοσύνη για το παιδί και καταδίκασε τη χρήση βίας από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Σε διοικητική άδεια τέθηκε ένας αστυνομικός που πυροβόλησε εναντίον ενός οχήματος, έξω από σούπερ μάρκετ στο Μισισιπή των ΗΠΑ, σκοτώνοντας ένας αγοράκι ενός έτους.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής έξω από ένα Walmart στην περιοχή Σενατόμπια. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο αφού δέχτηκαν κλήση για κλοπή σε κατάστημα. Φτάνοντας, εντόπισαν δύο ενήλικες που φέρεται να έφευγαν από το κατάστημα με ένα παιδί. Προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα και ένας εξ αυτών άνοιξε πυρ, όταν ο οδηγός φέρεται να οδήγησε προς το μέρος τους, σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή. Το παιδί σκοτώθηκε και ένας ενήλικας τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο ενός έτους Kohen Wiley, η μητέρα του και ένας οικογενειακός φίλος βρίσκονταν στο όχημα εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο Ben Crump Law, το οποίο εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος. Ο Kohen σκοτώθηκε και ο οικογενειακός φίλος τραυματίστηκε σοβαρά, ανέφερε η δικηγορική εταιρεία.

Ο αστυνομικός που εμπλέκεται στους πυροβολισμούς τέθηκε σε άδεια, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης της Σενατόμπια. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους της πόλης την Τρίτη. Το όνομα του αστυνομικού δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

«Πολύ τραγική κατάσταση»

Το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή εξακολουθεί να διερευνά το περιστατικό. Ο Επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Μισισιπή, Sean Tindell, ο οποίος επιβλέπει το γραφείο, υποσχέθηκε διαφάνεια στην έρευνα.

«Για να μην κάνουμε λάθος, πρόκειται για μια πολύ τραγική κατάσταση», δήλωσε ο Tindell κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη. «Θέλω το κοινό να είναι βέβαιο ότι το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή θα διεξάγει την ανεξάρτητη έρευνά του».

Είχε ενημερωθεί η αστυνομία ότι υπήρχε παιδί στο αυτοκίνητο

Ο δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων και σωματικών βλαβών Ben Crump, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια του Kohen, δήλωσε ότι η μητέρα του παιδιού δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα και ότι «προσπαθούσε να επικοινωνήσει στους αστυνομικούς ότι υπήρχε ένα μωρό στο αυτοκίνητο».

«Πυροβόλησαν ούτως ή άλλως, οδηγώντας στον θάνατο ενός αθώου παιδιού 1 έτους», δήλωσε ο Crump. «Σκοπεύουμε να επιδιώξουμε δικαιοσύνη για το μωρό και τη ζωή που του κλάπηκε».

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