Τραμπ: Έφτασε στις Βερσαλλίες για επίσημο δείπνο με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας
Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του παραθέτουν επίσημο δείπνο στον Ντόναλντ Τραμπ
Στις Βερσαλλίες έφτασε το βράδυ της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν του παραθέτουν επίσημο δείπνο.
Η εκδήλωση στο παλάτι έρχεται μετά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στη Σύνοδο Κορυφής των G7, στην οποία μίλησε εκτενώς για τη συμφωνία με το Ιράν.
Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε επίσης ομιλία στη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν, στην οποία επαίνεσε την ενότητα των ΗΠΑ με την υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία.
Σε δηλώσεις του λίγο πριν εισέλθει στο παλάτι των Βερσαλλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη φιλοξενία στη Γαλλία, λέγοντας πως ο χώρος είναι πολύ όμορφος, ενώ απευθύνθηκε και στην Μπριζίτ Μακρόν, λέγοντας πως είναι μια «υπέροχη γυναίκα».