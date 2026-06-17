Τραμπ: Έφτασε στις Βερσαλλίες για επίσημο δείπνο με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του παραθέτουν επίσημο δείπνο στον Ντόναλντ Τραμπ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τραμπ: Έφτασε στις Βερσαλλίες για επίσημο δείπνο με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στις Βερσαλλίες

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Στις Βερσαλλίες έφτασε το βράδυ της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν του παραθέτουν επίσημο δείπνο.

Η εκδήλωση στο παλάτι έρχεται μετά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στη Σύνοδο Κορυφής των G7, στην οποία μίλησε εκτενώς για τη συμφωνία με το Ιράν.

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε επίσης ομιλία στη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν, στην οποία επαίνεσε την ενότητα των ΗΠΑ με την υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία.

France G7 Summit Trump
AP

Σε δηλώσεις του λίγο πριν εισέλθει στο παλάτι των Βερσαλλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη φιλοξενία στη Γαλλία, λέγοντας πως ο χώρος είναι πολύ όμορφος, ενώ απευθύνθηκε και στην Μπριζίτ Μακρόν, λέγοντας πως είναι μια «υπέροχη γυναίκα».

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