Τραμπ: Έφτασε στις Βερσαλλίες για επίσημο δείπνο με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στις Βερσαλλίες

Στις Βερσαλλίες έφτασε το βράδυ της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν του παραθέτουν επίσημο δείπνο.

Trump arrives at Versailles and wanders around aimlessly pic.twitter.com/3E5xNRQEDp — Headquarters (@HQNewsNow) June 17, 2026

Η εκδήλωση στο παλάτι έρχεται μετά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στη Σύνοδο Κορυφής των G7, στην οποία μίλησε εκτενώς για τη συμφωνία με το Ιράν.

⚡️ Donald Trump vient d’arriver au château de Versailles, où il est accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron pour un grand dîner. « C’est magnifique », a-t-il déclaré à la presse. pic.twitter.com/cVFVcsc960 — Frontières (@Frontieresmedia) June 17, 2026

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε επίσης ομιλία στη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν, στην οποία επαίνεσε την ενότητα των ΗΠΑ με την υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία.

AP

Σε δηλώσεις του λίγο πριν εισέλθει στο παλάτι των Βερσαλλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη φιλοξενία στη Γαλλία, λέγοντας πως ο χώρος είναι πολύ όμορφος, ενώ απευθύνθηκε και στην Μπριζίτ Μακρόν, λέγοντας πως είναι μια «υπέροχη γυναίκα».

???? Versailles ! Le couple Macron accueille le président Donald Trump @POTUS !! pic.twitter.com/fqNgEEpVrt — ?️Myriam?️Sauvons L’humanité?️@CelebritesSM? (@Resistance_SM) June 17, 2026

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