Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 23χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη 23χρονου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Νέα Φιλαδέλφεια προχώρησαν οι αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και φωτοβολίδων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση ατόμου που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο κατηγορούμενος και να πιστοποιηθεί η εγκληματική του δραστηριότητα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Αστυνονίας, ο 23χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», διαμέρισμα στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ενώ για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιούσε όχημα, το οποίο είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Ακολούθησαν έρευνες στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών, καθώς και στο εσωτερικό του οχήματος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κιλό και 778,61 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 70,67 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), μικροποσότητα κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, βεγγαλικό χειρός και το χρηματικό ποσό των 4.120 ευρώ. Παράλληλα κατασχέθηκε και το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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