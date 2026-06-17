Viral στο TikTok: Πλησίασε τον τραγουδιστή σε γάμο και τον ρώτησε… «Δέχεσαι IRIS;
Με τις ψηφιακές πληρωμές να έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, μια γυναίκα αποφάσισε να τις μεταφέρει και στην πίστα των παραδοσιακών γάμων, με ένα χιουμοριστικό βίντεο.
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Το βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί, σατιρίζει τις κλασικές παραγγελιές των καλεσμένων προς τους καλλιτέχνες και έχει γίνει viral στο Tik Tok.
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