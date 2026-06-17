Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Κονγκό, κόρνερ που καταλογίστηκε για καθυστέρηση από τον τερματοφύλακα

Ο τερματοφύλακας του Κονγκό, Μπάσι-Νζάου, περίμενε οκτώ δευτερόλεπτα πριν εκτελέσει το άουτ, αλλά ο διαιτητής Αλ-Τζάσιμ εφάρμοσε τον νέο κανόνα και τον τιμώρησε, δίνοντας κόρνερ στην Πορτογαλία.

Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ πριν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και η αρχή έγινε στο Μουντιάλ 2026.

Τι συνέβη

Στο έβδομο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στον εναρκτήριο αγώνα της εθνικής ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό , ο τερματοφύλακας της αφρικανικής ομάδας καθυστέρησε ένα άουτ λάκτισμα, με τη βοήθεια του αμυντικού Καπουάντι. Το έπαιξαν αργά, ρωτώντας ο ένας τον άλλον: «Εγώ κλωτσάω ή εσύ κλωτσάς». Αλλά εν τω μεταξύ, ο Καταρινός διαιτητής Αλ-Τζάσιμ ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση, όπως απαιτείται από τον κανόνα που εισήγαγε η FIFA. Μόλις τελείωσε η αντίστροφη μέτρηση, υπέδειξε ένα κόρνερ, το οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκτέλεσε χωρίς συνέπειες.

Ο κανόνας που εισήγαγε η FIFA

Ο κανόνας των οκτώ δευτερολέπτων είναι ένας από τους κανόνες που εισήγαγε η FIFA πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την καταπολέμηση της υπερβολικής σπατάλης χρόνου. Επιδιώκει να αξιοποιήσει το αποτρεπτικό του αποτέλεσμα.

Μετά την αναμονή, ο διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει μια ορατή αντίστροφη μέτρηση για τα λακτίσματα από τέρμα και τα πλάγια άουτ, εάν κρίνει ότι ένας παίκτης αργεί πολύ. Εάν η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει χωρίς να εκτελεστεί κλωτσιά, το πλάγιο αντιστρέφεται, ενώ το λάκτισμα από τέρμα γίνεται κόρνερ για την αντίπαλη ομάδα. Μικρές εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών ή υποψίας διάσεισης.

Με πληροφορίες από La Repubblica

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