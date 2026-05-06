Σωκράτης Μάλαμας στο Θέατρο Πέτρας - Ξεκίνησε η προπώληση για τις δύο μεγάλες συναυλίες

O Σωκράτης Μάλαμας έρχεται με την μπάντα του τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και την Τρίτη 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρας για δύο μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά και φιλοξενεί και αυτό το καλοκαίρι την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα, προσφέροντάς τους γενναιόδωρα χώρο κάτω από το φως της ίδιας σκηνής.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

Θέατρο Πέτρας, Φεστιβάλ Πετρούπολης

Δευτέρα 22 & Τρίτη 23 Ιουνίου

Προπώληση: more.com

Συντελεστές

Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Νίκος Μαγνήσαλης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Γιάννης Μάλαμας | κρουστά, τραγούδι

Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης

Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

Παραγωγή - Management: Novel Vox

Επικοινωνία - Προβολή στα Media: Zuma Communications