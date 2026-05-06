Γιατροί αφαίρεσαν μια καρφίτσα από τη μύτη ενός δίχρονου παιδιού στη Μόσχα

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων Ζ.Α. Μπασβλιάεβα αφαίρεσαν μια ανοιχτή καρφίτσα από τη μύτη ενός δίχρονου αγοριού. Αυτό αναφέρθηκε από την υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Υγείας της Μόσχας.

Το παιδί εισήχθη στο νοσοκομείο αφού του κόλλησε μια καρφίτσα στη μύτη. Οι γονείς προσπάθησαν να αφαιρέσουν μόνοι τους το ξένο σώμα, αλλά η προσπάθεια μόνο χειροτέρεψε τα πράγματα και η καρφίτσα άνοιξε.

«Η ακριβής θέση της καρφίτσας προσδιορίστηκε στα επείγοντα χάρη σε ακτινογραφία. Η περίπτωση απαιτούσε εξαιρετική προσοχή, καθώς το αντικείμενο ήταν ενσωματωμένο στους μαλακούς ιστούς της ρινικής κοιλότητας, συγκεκριμένα στον μέσο πόρο και τον ηθμοειδή λαβύρινθο», σημειώνεται στην έκθεση.

Οι ωτορινολαρυγγολόγοι πραγματοποίησαν την επέμβαση υπό γενική αναισθησία. Η διαδικασία ήταν επιτυχής. Το αγόρι είναι καλά στην υγεία του και έχει λάβει εξιτήριο για το σπίτι σε σταθερή κατάσταση υπό την επίβλεψη του τοπικού γιατρού του, σημείωσε το υπουργείο Υγείας.

