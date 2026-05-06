Μυστήριο σε χωριό: Ανακάλυψαν τούνελ από κάτω αλλά δεν ξέρουν ποιος τα έφτιαξε

Ένα δίκτυο υπόγειων στοών αποκαλύφθηκε κάτω από το χωριό Μπλόξχαμ στην περιοχή Μπάνμπερι, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον σε ντόπιους και ιστορικούς.

Αυτό που μέχρι πρότινος θεωρούνταν τοπικός μύθος, πλέον εξερευνάται συστηματικά, καθώς από το 2024 μια ομάδα ερευνητών έχει ξεκινήσει την εξερεύνηση των μυστηριωδών στοών και αποκαλύπτει σταδιακά τα κρυμμένα μυστικά του τόπου.

Οι φήμες για κρυφές υπόγειες αίθουσες στο χωριό κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, με κάποιους κατοίκους να καταγράφουν αποσπασματικά στοιχεία. Ωστόσο, η υπόθεση πήρε επιστημονική διάσταση όταν μια ομάδα παθιασμένων εξερευνητών, με τη στήριξη ειδικών, αποφάσισε να αναλάβει την έρευνα. Η Εταιρεία Υπόγειων Στοών Μπλόξχαμ ιδρύθηκε μετά από μια συζήτηση στην τοπική σελίδα Facebook τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο Ντέιβιντ Γκριν, ιδρυτικό μέλος, τόνισε ότι κάποιες αναφορές στο διαδίκτυο δεν ήταν ακριβείς.

«Μερικά από τα σχόλια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, γι’ αυτό αποφασίσαμε να ερευνήσουμε τους μύθους και τα δημοσιεύματα σχετικά με τις στοές», εξήγησε. «Στη Βρετανία υπάρχουν χιλιάδες υπόγειες στοές, που οι ιστορικοί ακόμη δεν μπορούν να εξηγήσουν. Οι άνθρωποι περπατούν στους δρόμους και τα χωράφια χωρίς να γνωρίζουν τι υπάρχει από κάτω. Σιγά-σιγά αποκαλύπτουμε το μυστικό παρελθόν του Μπλόξχαμ – και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.»

Συνεργασία με ειδικούς και πρώτες ανακαλύψεις

Η ομάδα προσέλκυσε την βοήθεια ειδικών, όπως ο καθηγητής Κόλιν Έντι, γνωστός ειδικός στις στοές, και ο Δρ Χένρι Παγραδεάουα, μηχανικός υπόγειων έργων. Παράλληλα, συνεργάστηκαν με μέλη του Σπηλαιολογικού Συλλόγου του Πανεπιστημίου Μπέρμιγχαμ, οι οποίοι έχουν εμπειρία στην υπόγεια εξερεύνηση.

Κατά την πρώτη φάση των ερευνών, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα Banbury Guardian, βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων μια γυάλινη φιάλη της βικτωριανής εποχής και η σόλα ενός δερμάτινου παπουτσιού, τα οποία πιθανόν προέρχονται από την ίδια περίοδο. Επιπλέον, βρέθηκαν θραύσματα κεραμικών και μια μεταλλική κατσαρόλα, που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι στοές είναι αρκετά παλιές.

«Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για όλους μας», δήλωσε ο Γκριν. «Υπάρχει ακόμα πολύ να μάθουμε για αυτή τη στοά.»

Εκτός από την φυσική εξερεύνηση, η ομάδα διεξάγει εκτενή έρευνα στα τοπικά αρχεία, περιλαμβανομένων παλαιότερων εκδόσεων της εφημερίδας Banbury Guardian, αναζητώντας αναφορές σε προηγούμενες ανακαλύψεις στοών στην περιοχή.

Μια από τις πιο σημαντικές αναφορές αφορά σε μια μεγάλη σπηλιά που βρέθηκε στο λόφο Κάμπερφορντ το 1908 και επαναανακαλύφθηκε το 1954.

Μια πρόσφατη και μοναδική ανακάλυψη

Η έρευνα προχώρησε σημαντικά όταν, κατά τη διάρκεια εκσκαφών για τη θεμελίωση γκαράζ σε μια ιδιωτική κατοικία, ένα μηχάνημα αποκάλυψε είσοδο σε έναν ακόμη υπόγειο διάδρομο. Η ομάδα εντόπισε επίσης μικρά οστά, μεταξύ αυτών και κρανίο κόκκινου ελαφιού, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ηλικίας και της χρήσης των στοών.

«Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε πρόσφατα. Ένας εκσκαφέας έφερε στο φως μια μεγάλη τρύπα πίσω από τον κήπο ενός σπιτιού, που οδηγούσε σε στοά. Το άνοιγμα είχε βάθος περίπου τέσσερα πόδια», ανέφερε ο Γκριν.

Οι στοές φαίνεται ότι χρησίμευαν για διάφορους σκοπούς ανά τους αιώνες, από την εξόρυξη λίθων και ορυκτών έως πιθανές θρησκευτικές τελετές, καταφύγια ή διαδρομές διαφυγής.

«Βρήκαμε οστά ζώων, και ένα από τα κρανία ήταν κόκκινου ελαφιού. Αυτό συνέβη πολύ πριν τον Μεσαίωνα, όταν τα κόκκινα ελάφια περιπλανιούνταν στην ύπαιθρο», συμπλήρωσε ο Γκριν. «Πρέπει να γίνει ραδιοάνθρακας για να καθοριστεί η ηλικία των στοών, κάτι που είναι πολύ δύσκολο, αλλά ελπίζουμε να αποδώσει αποτελέσματα.»

Η εξερεύνηση των υπόγειων στοών στο Μπλόξχαμ συνεχίζεται, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ιστορική έρευνα της περιοχής και προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν της βρετανικής υπαίθρου.