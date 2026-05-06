Ταχύτητα και στιλ στη Λίμνη Κόμο: Η Βάσια Κωσταρά με το Bombay Sapphire στο Grand Prix 2026

Το εμβληματικό μπλε του Bombay Sapphire απέκτησε μια νέα, εντυπωσιακή διάσταση

  • Το Bombay Sapphire ήταν Επίσημος Συνεργάτης Cocktail στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα E1 2026 στη Λίμνη Κόμο, προωθώντας την ηλεκτροκίνηση και τη βιωσιμότητα.
  • Η Βάσια Κωσταρά, καλεσμένη της μάρκας, ξεχώρισε με το στιλ της και εκπροσώπησε το σύγχρονο lifestyle του Bombay Sapphire.
  • Το E1 GP 2026 περιλαμβάνει αγώνες ηλεκτροκίνητων ταχύπλοων σε τέσσερις ηπείρους, με μικτά πληρώματα και υποστήριξη από γνωστά ονόματα του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.
  • Το Bombay Sapphire παράγεται με βιώσιμες μεθόδους στο αποστακτήριο Laverstoke Mill και βασίζεται σε 10 επιλεγμένα βοτανικά υψηλής ποιότητας.
  • Η νέα παγκόσμια καμπάνια «Step Into The Blue» του Bombay Sapphire προβάλλει την ομορφιά της στιγμής μέσα από το εμβληματικό μπλε χρώμα και τη φυσική φινέτσα του προϊόντος.
Στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας καμπάνιας «Step Into The Blue», το Bombay Sapphire μας προσκαλεί να μπούμε σε έναν συναρπαστικό μπλε κόσμο και να ανακαλύψουμε την ομορφιά της στιγμής.

Αυτή τη φορά, με φόντο το εκτυφλωτικό μπλε της Λίμνης Κόμο στην Ιταλία και με αφορμή το E1 GP 2026 στην θρυλική Villa d’Este, το Bombay Sapphire premium gin έδωσε ξανά το «παρών» ως Επίσημος Συνεργάτης Cocktail στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα E1. Εκεί, το μοναδικό τοπίο και η αριστοκρατική αρχιτεκτονική της Villa d’Este προσέφεραν το ιδανικό περιβάλλον για το πρώτο πρωτάθλημα εξ ολοκλήρου ηλεκτροκίνητων ταχύπλοων, μια διοργάνωση όπου η καινοτομία, η ψυχαγωγία και η βιωσιμότητα συνυπάρχουν.

Καλεσμένη του Bombay Sapphire για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Βάσια Κωσταρά ξεχώρισε ανάμεσα στους VIP θεατές των αγώνων με την κομψότητα και το signature στυλ της, ενσαρκώνοντας ιδανικά το σύγχρονο lifestyle που πρεσβεύει το Bombay Sapphire.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, φιλοξενήθηκε στην εμβληματική Villa d’Este, απολαμβάνοντας μοναδική θέα στη λίμνη και στους αγώνες από ψηλά, σε ένα σκηνικό που ανέδειξε ακόμη περισσότερο την αίσθηση χαλαρής πολυτέλειας και ανεπιτήδευτης κομψότητας που τη χαρακτηρίζει.

Η γνωστή Ελληνίδα fashion designer, trendsetter και στενή συνεργάτιδα της μάρκας, έκλεψε τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της και τη φυσική της φινέτσα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο Bombay Sapphire & Tonic -το επίσημο cocktail της διοργάνωσης- στο ειδικά διαμορφωμένο για τους VIP θεατές E1 Ocean Club.

Οι αγώνες Grand Prix της E1 σε τέσσερις ηπείρους, φέρνουν τα «ιπτάμενα» πάνω από το νερό ταχύπλοα E1 στις πιο iconic τοποθεσίες δίπλα στο νερό. Δέκα ομάδες με μικτά πληρώματα (μια γυναίκα κι ένας άνδρας), συναγωνίζονται για να στεφθούν Πρωταθλητές του Νερού για το 2026, υποστηριζόμενοι από τεράστια ονόματα του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, όπως ο Will Smith, o Rafael Nadal και ο Tom Brady.

Πέρα από τους αγώνες, η E1 προωθεί την ηλεκτροκίνηση στο νερό και διάφορες δράσεις προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ένα μέλλον όπου η πρωτοπόρος τεχνολογία και η βιωσιμότητα συνυπάρχουν.

Το Bombay Sapphire premium gin επενδύει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα. Με τη χρήση 10 εκλεκτών βοτάνων από πιστοποιημένους προμηθευτές και τη χαρακτηριστική διαδικασία έγχυσης ατμού στο αποστακτήριο Laverstoke Mill στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναδεικνύει με φυσικότητα τις αρωματικές του νότες, διαμορφώνοντας έναν ισορροπημένο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

Στη Λίμνη Κόμο, το εμβληματικό μπλε του Bombay Sapphire απέκτησε μια νέα, εντυπωσιακή διάσταση. Από την iconic sapphire blue φιάλη έως τα καταγάλανα νερά που απλώνονταν στον ορίζοντα, δημιουργήθηκε ένα ενιαίο οπτικό storytelling, ένα «ατελείωτο μπλε» που δεν ήταν απλώς ένα στιγμιότυπο, αλλά μια ολόκληρη αξέχαστη εμπειρία.

Σχετικά με το BOMBAY SAPPHIRE®

Βασισμένο σε μια συνταγή που χρονολογείται από το 1761, το BOMBAY SAPPHIRE παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό μείγμα από 10 επιλεγμένα στο χέρι βοτανικά, προερχόμενα από πιστοποιημένους, βιώσιμους προμηθευτές από όλο τον κόσμο. Η απόσταξη γίνεται στο Laverstoke Mill, στη νότια Αγγλία, και εκεί η χαρακτηριστική διαδικασία ατμοαπόσταξης που εφαρμόζουμε εξάγει απαλά τις φυσικές γεύσεις των βοτανικών, δημιουργώντας τη ζωντανή και ευέλικτη γεύση για την οποία είναι γνωστό το BOMBAY SAPPHIRE. Όταν άνοιξε τις πόρτες του το 2014, ο σχεδιασμός του αποστακτηρίου έλαβε την αξιολόγηση «Outstanding» από το BREEAM®, μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως περιβαλλοντικές αξιολογήσεις κτηρίων, και το 2023 έλαβε πιστοποίηση από το Wildlife Habitat Council, σε αναγνώριση των προσπαθειών μας να υποστηρίξουμε την τοπική άγρια ζωή και βιοποικιλότητα.

Φέτος, το BOMBAY SAPPHIRE φέρνει το εμβληματικό μπλε μπουκάλι του στο προσκήνιο με την κυκλοφορία της νέας του πλατφόρμας «Step Into The Blue». Η παγκόσμια καμπάνια καλεί το κοινό να βυθιστεί σε έναν όμορφο, μπλε κόσμο και γιορτάζει τον ρόλο της μάρκας στο να ζωντανεύει την ομορφιά της στιγμής.

Η μάρκα BOMBAY SAPPHIRE αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της Bacardi Limited, με έδρα το Hamilton στις Βερμούδες, για περισσότερα από 25 χρόνια. Το Bacardi Limited αναφέρεται στην ομάδα εταιρειών Bacardi, συμπεριλαμβανομένης της Bacardi International Limited.

