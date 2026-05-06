Μαρινάκης: Λάθος ο διαχωρισμός σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς

Για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε εφ όλης της ύλης συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να απαντήσει για την αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από μερίδα βουλευτών αναφορικά με το επιτελικό κράτος.

«Το επιτελικό κράτος είναι ένας τρόπος συντονισμού κυβερνητικών πολιτικών και διαχείρισης κρίσεων και ακόμα και οι βουλευτές που με μία ευπρόσωπη επιστολή μίλησαν για το επιτελικό κράτος αναγνώρισαν και τις επιτυχίες του επιτελικού κράτους», είπε αρχικά σχολιάζοντας την κριτική που είχαν ασκήσει 5 βουλευτές της ΝΔ προ ημερών.

Συνέχισε λέγοντας πως «υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι κακώς οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν κατεβαίνουν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι οι κακώς οι εξωκοινοβουλευτικοί κατεβαίνουν. Την απάντηση την έδωσαν οι πολίτες, ειδικά στη δεύτερη κριτική, το 2023».

«Τι έγινε το '23; Κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί τέθηκαν στην κρίση των πολιτών. Αναφέρομαι στο δικό μας κόμμα. Και σε όλες τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής: Α' Αθηνών βγήκε πρώτος ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξωκοινοβουλευτικός. Β' Αθηνών, στα νότια βγήκε δεύτερος ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Στα δυτικά βγήκε πρώτος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στην Ανατολική Αττική βγήκε πρώτη η Σοφία Ζαχαράκη. Κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί λοιπόν επιλέγουν να πολιτευτούν», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Εγώ το 2023 έδινα τη μάχη σε όλη την Ελλάδα ως Γραμματέας του κόμματος. Έδινα μάχη για το σταυρό του κόμματος συνολικά, για την ψήφο στο κόμμα. Λοιπόν. Οι εξωκοινοβουλευτικοί, κάποιοι επιλέγουν να δώσουν τη μάχη του σταυρού, κάποιοι όχι. Παράδειγμα, ο κύριος Σκέρτσος που έχει γίνει πολύ συζήτηση. Το '23 ήταν εκπρόσωπος Τύπου για την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, ασχολήθηκε πολύ ενεργά με τις εκλογές σε επίπεδο επικοινωνίας, που, πιστέψτε με, επειδή την κάνω αυτή τη δουλειά σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια της διακυβέρνησης, εννοώ από το '23 μέχρι σήμερα, είναι μια δουλειά απαιτητική όπως όλες οι υπόλοιπες».

«Είναι λάθος αυτός ο διαχωρισμός (σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δηλαδή, στη λογική του εξωκοινοβουλευτικού, στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι ο Γραμματέας του κόμματος κάποιες φορές, ο Γραμματέας Οργανωτικού. Δεν υπάρχουν μαύρα και άσπρα σημεία ή πεδία τέλος πάντων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με πρώτο τον Πρόεδρο ενός κόμματος, καταρτίζουν ένα πρόγραμμα, εφαρμόζουν μια πολιτική, δυνάμει της οποίας όλοι εμείς που θέλουμε να πολιτευτούμε, κατεβαίνουμε σε ένα ψηφοδέλτιο», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Γιατί το λέω αυτό; Γιατί σημασία έχει ο κάθε βουλευτής που φέρνει σταυρό και ο κάθε υποψήφιος κι αν εκλεγεί βουλευτής, αλλά μεγάλη σημασία έχει και σε ποιο ψηφοδέλτιο κατεβαίνει. Δηλαδή, πολλές φορές παίρνεις σταυρούς επειδή η πολιτική που εφαρμόζει το κόμμα σου αποδίδει... Άρα είναι λάθος συζήτηση».

Ο ίδιος επεσήμανε πως «είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που θυμάμαι εγώ, που έχει δημοσκοπική διαφορά διπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί όσο αγαπούσαμε την παράταξη στα δύσκολα, γιατί τότε ήμασταν θύματα και του λαϊκισμού το Μάιο του '12 και εμείς ήμασταν εκεί και δεν φύγαμε ποτέ, τόσο πρέπει να στηρίξουμε, να μη βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα».

Και στρέφοντας το βλέμμα στην αυριανή συνεδρίαση της ΚΟ, σημείωσε: «Κάθε τι που θα πει ο κάθε βουλευτής πρέπει να τα ακούσουμε με προσοχή, γιατί αν δεν ήταν οι βουλευτές δεν θα στηριζόταν η κυβέρνηση. Αλλά, στο τέλος της ημέρας αυτό να βγάλει το συμπέρασμα που πρέπει. Και πιστέψτε με, επειδή έχουν προεξοφλήσει πάρα πολλοί, πάρα πολλές φορές μια δύσκολη κοινοβουλευτική ομάδα, μια κοινοβουλευτική ομάδα που “θα ρίξει τον Μητσοτάκη”, τα έχω ακούσει… Τίποτα δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για όλους μας, έτσι; Πιστέψτε με, μόνο νικήτρια θα βγει η Νέα Δημοκρατία.

«Ο Τσίπρας θέλει να αποτινάξει από πάνω του το 2015»

Σχολιάζοντας την επιστολή του Αλέξη Τσίπρα στις συγγραφείς του βιβλίου «η τελευταία μπλόφα» και την άρνησή του να τοποθετηθεί στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε:

«Καταρχάς στο βιβλίο κάτι τέτοιο δεν έχει γραφτεί (σ.σ. ότι ο κύριος Τσίπρας αντάλλαξε το όνομα της Μακεδονίας με τις συντάξεις) είπε ότι δεν πήγε να πει την άποψή του σε αυτό το, απ' ό,τι φαίνεται, εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, μια φοβερή δημοσιογραφική δουλειά που θυμίζει την αλήθεια και το “πικρό ποτήρι”» της αλήθειας θα το πιει ο κύριος Τσίπρας».

«Στο βίντεο, ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης, νομίζω ήταν πριν τις εκλογές, άρα υποψήφιος Πρωθυπουργός τότε, αναφέρεται στο βιβλίο, αναφέρεται στο βιβλίο και λέει κάτι άλλο, ότι βοήθησέ μας εσύ τώρα για να βοηθήσουμε εμείς μετά», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Την ερμηνεία της ανταλλαγής των συντάξεων με οτιδήποτε άλλο, την έχουν κάνει στη συνέχεια αναλυτές. Κάνουν σκόπιμα μια λαθροχειρία και με αυτό το βίντεο. Και η ουσία, δεν είναι ούτε το βίντεο, η ουσία δεν είναι η απόρριψη … Ο κ. Τσίπρας θέλει να αποτινάξει το 2015 από πάνω του; Γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει. Θέλει να αποτινάξει το 2015 από πάνω του. Πρώτον, γιατί κορόιδεψε τον κόσμο. Γιατί άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα έκανε μετεκλογικά. Έλεγε ότι θα μειώσει, θα καταργήσει φόρους, κ.λ.π. και έκανε το αντίθετο. Το σημαντικότερο ποιο είναι; Ο κ. Τσίπρας… ποιο είναι το rebranding; Το rebranding συνίσταται στο εξής απλό: «Εγώ, ο ηθικός και καθαρός και και και, παραπλανήθηκα από διάφορους Βαρουφάκηδες, Λαφαζάνηδες και τα λοιπά και είμαι κάτι άλλο». Ο κ. Τσίπρας ήταν ο ηθικός αυτουργός, ενορχηστρωτής, ο συντονιστής όλων αυτών».

«Ο κ. Τσίπρας δεν ξέρω αν αντάλλαξε (την ονομασία με τις συντάξεις), αν το έκανε, έτσι; Πάντως, σίγουρα, η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μία κακή Συμφωνία για τη χώρα, που εμείς είχαμε πει ότι θα την εφαρμόσουμε εφόσον ψηφιστεί, γιατί έχει συνέχεια το Κράτος. Τις συντάξεις ο κ. Τσίπρας που έλεγε ότι θα τις αυξήσει, τις πετσόκοψε. Η ουσία είναι ότι μία χώρα που ήταν έτοιμη να βγει έστω και λίγο στο φως το 2014, εφαρμόζοντας κάποια μέτρα 3 – 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορτώθηκε για δεκαετίες 100 με 120 δισεκατομμύρια αχρείαστα, επειδή ήθελε ο κ. Τσίπρας και οι σύντροφοί του να κάνουν ”επανάσταση”».

Για την πρόταση της αντιπολίτευσης για εξεταστική και προανακριτική

Σχολιάζοντας την πρόταση της αντιπολίτευσης για εξεταστική και προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε:

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή βλέπω μία σύγχυση από την αντιπολίτευση, ότι κάναμε κάτι διαφορετικό στους βουλευτές και κάτι διαφορετικό στους υπουργούς για να δημιουργήσουν και ένα... προσπαθούν να δημιουργήσουν μια τεχνητή ένταση, δεν τους περνάει προφανώς. Να πούμε ότι το Σύνταγμα προβλέπει δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες για έναν πρώην διατελέσαντα υπουργό ή υφυπουργό και για τη διαδικασία άρσης ασυλίας για έναν βουλευτή. Στην πρώτη περίπτωση, το ρόλο του αξιολογητή, του κριτή για το αν υπάρχουν έστω ενδείξεις, τον έχει η Βουλή, άρα τα κόμματα, άρα οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα αξιολογείς εσύ αν για έναν υπουργό υπάρχουν έστω ενδείξεις για να πάει σε προκαταρκτική.

Εδώ αξιολογήθηκε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση και προσέξτε. Δεν έχω ακούσει έναν να έρχεται και να λέει αυτές τις μέρες ότι ο Λιβανός ή η Αραμπατζή θα έπρεπε να πάνε γι' αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο. Μιλάνε γενικόλογα, για «εγκληματική οργάνωση που είναι η κυβέρνηση». Ενώ αντίστοιχα το κρίναμε κιόλας και για τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αυγενάκη, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή δύο υπουργούς, τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμανλή που θα κριθούν από το δικαστικό συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι, έτσι; Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας.

Άρα δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα. Και το ξαναλέω: ελλείψει στοιχείων, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε, εμείς δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο, γιατί αυτός είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης. Στους βουλευτές είναι άλλη διαδικασία. Εκεί έχει γίνει μια πρώτη αξιολόγηση από τη Δικαιοσύνη για να παρέχουν εξηγήσεις όχι για να ασκηθεί δίωξη και αίρεται η ασυλία, όπως οι ίδιοι το ζήτησαν, για να παρέχουν εξηγήσεις και να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Αναφέρεστε στην εξεταστική.

Καταρχάς, εδώ υπάρχει ένα κοινό και με την προηγούμενη συζήτηση. Το κίνητρο της αντιπολίτευσης δεν είναι η αλήθεια. Το κίνητρο της αντιπολίτευσης είναι, αφού δεν τη συμφέρει —και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις— η πολιτική ζύμωση και συζήτηση και αντιπαράθεση, γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα κοστολογημένο και ρεαλιστική εναλλακτική, προκύπτει από μια σειρά από θέματα. Τι θέλουν; Να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές με μια Βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών. Εδώ, θέλω να έρθω και να μιλήσω για τα θέματα Εξωτερικής πολιτικής, Άμυνας…

Δεν είπα εγώ ότι είναι ανύπαρκτο κανένα θέμα. Για το θέμα αυτό καταρχάς η απάντηση επίκειται. Δεν θα αργήσει από την κυβέρνηση. Αξιολογούμε την πρόταση, για να μην παρεξηγηθώ, δεν απαντώ ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως. Λοιπόν. Αλλά, αλλά, αλλά να πω κάτι: πρώτον, έχει γίνει ήδη μία εξεταστική και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η Δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι, για τη Δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμικής συνέπειας, να μάθει να τις σέβεται».