Κολομβία: Καταφύγιο ζώων φροντίζει μωρό πίθηκο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο
Οι πίθηκοι Titi είναι είδος προς εξαφάνισης στην Κολομβία, καθώς απειλούνται από την λαθρεμπορία
Ένα καταφύγιο ζώων στην Κολομβία φροντίζει ένα μωρό πίθηκο Titi, ο οποίος βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από έναν αγρότη, με την ελπίδα να απελευθερωθεί κάποτε ξανά στη φύση.
«Εκτιμάται ότι αυτό το μωρό, θα φτάσει σε ενήλικη ηλικία σε περίπου ενάμιση χρόνο, και ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμο τότε να ενσωματωθεί σε μια ομάδα "αποκατάστασης" με άλλα πιθηκάκια Titi, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να το απελευθερώσουμε ξανά στη φύση», είπε ο Χουάν Πάμπλο Γκιράδο, βιολόγος στο καταφύγιο ζώων της Κολομβίας, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της υγείας του μωρού, οι φροντιστές του φορούν μάσκες πιθήκου, ώστε να μην εξοικειωθεί με τους ανθρώπους.
