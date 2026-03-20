Κολομβία: Καταφύγιο ζώων φροντίζει μωρό πίθηκο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο

Ένα καταφύγιο ζώων στην Κολομβία φροντίζει ένα μωρό πίθηκο Titi, ο οποίος βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από έναν αγρότη, με την ελπίδα να απελευθερωθεί κάποτε ξανά στη φύση.

«Εκτιμάται ότι αυτό το μωρό, θα φτάσει σε ενήλικη ηλικία σε περίπου ενάμιση χρόνο, και ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμο τότε να ενσωματωθεί σε μια ομάδα "αποκατάστασης" με άλλα πιθηκάκια Titi, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να το απελευθερώσουμε ξανά στη φύση», είπε ο Χουάν Πάμπλο Γκιράδο, βιολόγος στο καταφύγιο ζώων της Κολομβίας, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της υγείας του μωρού, οι φροντιστές του φορούν μάσκες πιθήκου, ώστε να μην εξοικειωθεί με τους ανθρώπους.

Δείτε βίντεο:

A Colombian animal sanctuary is raising this abandoned baby gray titi monkey with hopes of releasing it back into the wild. Its caregivers wear titi monkey masks so it doesn't become familiar with humans pic.twitter.com/iSaaKgiGTr — AFP News Agency (@AFP) March 20, 2026

Οι πίθηκοι Titi είναι είδος προς εξαφάνισης στην Κολομβία, καθώς απειλούνται από την λαθρεμπορία.