Νικόλ Μαλλιωτάκη: Προκλητική ενέργεια η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

Η βουλευτής κάλεσε την ηγεσία να προχωρήσει άμεσα στην οριστική άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Προκλητική ενέργεια η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα
Την έντονη ανησυχία της για την ανάπτυξη μαχητικών F-16 από την Τουρκία στα κατεχόμενα της Κύπρου εξέφρασε η βουλευτής της Νέας Υόρκης Νικόλ Μαλλιωτάκη. Η βουλευτής παράλληλα κάλεσε την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να προχωρήσει άμεσα στην οριστική άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η κ. Μαλλιωτάκη στη δήλωσή της χαρακτήρισε προκλητική την κίνηση της Άγκυρας τονίζοντας παράλληλα ότι συνιστά άμεση παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας. Η βουλευτής υποστήριξε επίσης ότι υπονομεύει έναν βασικό εταίρο των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και ότι αυτή η κίνηση εντείνει την αστάθεια στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η παρέμβασης της Νικόλ Μαλλιωτάκη εντάσσεται σε μία ευρήτερη πρωτοβουλία υπέρ της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας με την Κύπρο, μέσω της προώθησης του νομοσχεδίου «End Cyprus Embargo Act», το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νομοσχέδιο προβλέπει την οριστική άρση του ισχύοντος εμπάργκο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη για ανανέωση.

Η Αμερικανίδα νομοθέτης υποστήριξε ότι η Τουρκία «δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη» για τη χρήση προηγμένου αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, επικαλούμενη τόσο την ανάπτυξη των F-16 στην Κύπρο όσο και τις προηγούμενες υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Παράλληλα, τόνισε ότι «η κατάσταση απαιτεί την ανάληψη δράσης από το Κογκρέσο».

Μάλιστα , στη συνέχεια επεσήμανε ότι η Κύπρος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο ως ανθρωπιστικό κόμβος για τους αμάχους που εγκαταλείπουν τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου των Αμερικανών πολιτών ενώ έκανε αναφορά και για την πρόσφατα αναβάθμιση της ταξιδιωτικής οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη χώρα στο επίπεδο 3.

Το ισχύων καθεστώς του εμπάργκο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η βουλευτής, δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στον αμυντικό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς η ετήσια ανανέωση του δεν επιτρέπει τη σύναψη πολυετών συμβάσεων για προηγμένα συστήματα, όπως για παράδειγμα στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας. Αυτό, όπως σημείωσε, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κ. Μαλλιωτάκη εκτίμησε ότι η μόνιμη άρση του εμπάργκο θα ενίσχυε τόσο την αμυντική ικανότητα της Κύπρου όσο και την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κύριος υπεύθυνος της νίκης ο Χουάντσο – Αυτή η ατμόσφαιρα μας έδωσε τον τίτλο»

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Καταφύγιο ζώων φροντίζει μωρό πίθηκο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο - Φροντιστές φορούν μάσκες για να μην εξοικειωθεί με τους ανθρώπους - Δείτε βίντεο

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι η απόφαση του Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Τραμπ απορρίπτει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν: «Δεν το θέλουμε αυτό» - Αυξάνει τις αμερικανικές δυνάμεις και ενισχύει τα σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Προκλητική ενέργεια η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74 (τελικό)

23:10WHAT THE FACT

Περιβαλλοντικός συναγερμός για γιγάντια ασιατική αράχνη που εισβάλλει στις ΗΠΑ

23:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Προφυλακιστέοι οι μεσάζοντες του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

22:52ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την αργία

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί

22:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από το Νο 105 του κόσμου στην πρεμιέρα της

22:34ΚΟΣΜΟΣ

O Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20: Η ήσυχη γοητεία του βενιαμίν που θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξάφρισαν πέντε ψιλικατζίδικα σε δύο βδομάδες με την απειλή μαχαιριού

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Στρατιώτες θα ανατίναζαν αεροδρόμια στη Γροιλανδία για να εμποδίσουν μια αμερικανική εισβολή

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο οισοφάγο σε εργαστήριο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός» - «Στρατιωτικά έχουν τελειώσει»

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας - 300 πλαστοί πίνακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης

13:52WHAT THE FACT

Ο τραπεζίτης που προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2008 προειδοποιεί ότι κάτι χειρότερο πλησιάζει

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74 (τελικό)

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς έγινε το ιρανικό χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F-35 

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Ποια κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές -Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

19:43ΕΛΛΑΔΑ

«Προσωπική περιουσία 40 ετών» λέει για τους πίνακες η γκαλερί Τσαγκαράκη - «Το παραδώσαμε στις αρχές» λένε για το ευαγγέλιο που κατασχέθηκε

20:15ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Το «μωράκι», το «γατάκι» και ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός» - «Στρατιωτικά έχουν τελειώσει»

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ