Νικόλ Μαλλιωτάκη: Προκλητική ενέργεια η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

Την έντονη ανησυχία της για την ανάπτυξη μαχητικών F-16 από την Τουρκία στα κατεχόμενα της Κύπρου εξέφρασε η βουλευτής της Νέας Υόρκης Νικόλ Μαλλιωτάκη. Η βουλευτής παράλληλα κάλεσε την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να προχωρήσει άμεσα στην οριστική άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η κ. Μαλλιωτάκη στη δήλωσή της χαρακτήρισε προκλητική την κίνηση της Άγκυρας τονίζοντας παράλληλα ότι συνιστά άμεση παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας. Η βουλευτής υποστήριξε επίσης ότι υπονομεύει έναν βασικό εταίρο των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και ότι αυτή η κίνηση εντείνει την αστάθεια στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η παρέμβασης της Νικόλ Μαλλιωτάκη εντάσσεται σε μία ευρήτερη πρωτοβουλία υπέρ της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας με την Κύπρο, μέσω της προώθησης του νομοσχεδίου «End Cyprus Embargo Act», το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νομοσχέδιο προβλέπει την οριστική άρση του ισχύοντος εμπάργκο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη για ανανέωση.

Η Αμερικανίδα νομοθέτης υποστήριξε ότι η Τουρκία «δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη» για τη χρήση προηγμένου αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, επικαλούμενη τόσο την ανάπτυξη των F-16 στην Κύπρο όσο και τις προηγούμενες υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Παράλληλα, τόνισε ότι «η κατάσταση απαιτεί την ανάληψη δράσης από το Κογκρέσο».

Μάλιστα , στη συνέχεια επεσήμανε ότι η Κύπρος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο ως ανθρωπιστικό κόμβος για τους αμάχους που εγκαταλείπουν τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου των Αμερικανών πολιτών ενώ έκανε αναφορά και για την πρόσφατα αναβάθμιση της ταξιδιωτικής οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη χώρα στο επίπεδο 3.

Το ισχύων καθεστώς του εμπάργκο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η βουλευτής, δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στον αμυντικό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς η ετήσια ανανέωση του δεν επιτρέπει τη σύναψη πολυετών συμβάσεων για προηγμένα συστήματα, όπως για παράδειγμα στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας. Αυτό, όπως σημείωσε, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κ. Μαλλιωτάκη εκτίμησε ότι η μόνιμη άρση του εμπάργκο θα ενίσχυε τόσο την αμυντική ικανότητα της Κύπρου όσο και την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.