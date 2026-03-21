Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ανατροπή του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μια σπουδαία νίκη στη «μάχη» με τον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας 82-74 στο «Telekom Center Athens» για την 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 18-14 και πλέον βρίσκονται σε πενταπλή ισοβαθμία με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα. Έτσι, παραμένουν σε απόσταση… αναπνοής από την πρώτη εξάδα, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας:

  • Dubai BC-Παναθηναϊκός (24/3, 20:30)
  • Παναθηναϊκός-Μονακό (27/3, 21:15)
  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός (2/4, 20:00)
  • Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)
  • Βαλένθια-Παναθηναϊκός (9/4, 21:45)
  • Παναθηναϊκός-Εφές (17/4, 21:15)

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και επικράτησε 79-75 της Αρμάνι Μιλάνο, διατηρώντας την πρωτιά στη βαθμολογία. Παράλληλα, η Ζάλγκιρις πήρε σημαντική νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μπαίνοντας δυναμικά στη μάχη για μια θέση στην πρώτη εξάδα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 19 Μαρτίου

  • Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 62-66
  • Αναντολού Εφές-Μονακό 93-98
  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 109-91
  • Ολυμπιακός-Μπασκόνια 90-80
  • Μπάγερν-Dubai BC 87-74
  • Παρί-Παρτίζαν 90-81

Πέμπτη 20 Μαρτίου

  • Φενέρμπαχτσε-Αρμάνι Μιλάνο 79-75
  • Ζάλγκιρις Κάουνας-Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
  • Παναθηναϊκός AKTOR-Ερυθρός Αστέρας 82-74
  • Βιλερμπάν-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45)

Η βαθμολογία

  1. Φενέρμπαχτσε 23-9
  2. Ολυμπιακός 22-11
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
  5. Βαλένθια 20-12
  6. Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14
  7. Μονακό 18-14
  8. Παναθηναϊκός AKTOR 18-14
  9. Ερυθρός Αστέρας 18-14
  10. Μπαρτσελόνα 18-14
  11. Dubai Basketball 17-15
  12. Αρμάνι Μιλάνο 16-16
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
  14. Μπάγερν Μονάχου 13-19
  15. Βίρτους Μπολόνια 13-19
  16. Παρτίζαν 12-20
  17. Παρί 12-21
  18. Αναντολού Εφές 10-22
  19. Μπασκόνια 9-23
  20. Βιλερμπάν 8-23

Η επόμενη (33η) αγωνιστική:

Τρίτη 24 Μαρτίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε (19:30)
  • Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο (20:00)
  • Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου (20:00)
  • Dubai BC-Παναθηναϊκός AKTOR (20:30)
  • Μπαρτσελόνα-Εφές (21:30)
  • Βαλένθια-Ολυμπιακός (21:30)
  • Παρτίζαν-Βιλερμπάν (21:45)
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ ΑΒίβ (22:00)

Τετάρτη 25 Μαρτίου

  • Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας (21:30)

