Τραμπ για Τσακ Νόρις: Σκληρός τύπος, μεγάλος υποστηρικτής, δεν ήθελες να τον έχεις αντίπαλο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο θάνατος του Τσακ Νόρις αιφνιδίασε τον Αμερικανό πρόεδρο, όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή από τους δημοσιογράφους, φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο.

Ο πρώην πρωταθλητής πολεμικών τεχνών και αστέρας του Χόλιγουντ προκάλεσε θλίψη με τον θάνατό του, με προσωπικότητες όχι μόνο από τον χώρο του θεάματος, αλλά και από ηγέτες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος Τραμπ, τον χαρακτήρισε υπέροχο και σκληρό τύπο που δεν θα ήθελες να είχες αντίπαλο, προσθέτοντας: «Ένας μεγάλος υποστηρικτής. Ουάου, αυτό είναι πολύ κακό».

Οι δύο άνδρες είχαν μια μακροχρόνια φιλία, χρόνια πίσω. Ο Νόρις υποστήριξε τον Τραμπ για πρόεδρο στην πρώτη του εκστρατεία το 2016 και αργότερα έγραψε άρθρα γνώμης υποστηρίζοντάς τον πριν από τις κούρσες του 2020 και του 2024.

Πιστεύεται ότι γνωρίστηκαν το 1991 στο WrestleMania VII στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Ο Νόρις, βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, ήταν ένας μακροχρόνιος Ρεπουμπλικανός που ασχολείται με την προεδρική πολιτική εδώ και δεκαετίες.

Ίδρυσε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους που προώθησε τη διδασκαλία πολεμικών τεχνών για παιδιά. Οι δυο τους έκαναν ακόμη και αλεξίπτωτο για τα 80ά γενέθλια του Μπους το 2018.

Σχόλια
