Συντάξεις: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τα χρήματα του Απριλίου

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Απριλίου 2026 για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Απριλίου έχει ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 25 Μαρτίου (ή Δευτέρα 24 Μαρτίου) και την Πέμπτη 26 Μαρτίου .

Συντάξεις Απριλίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου5
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Συντάξεις Απριλίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου

Novibet
