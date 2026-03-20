Κρήτη: Προφυλακιστέοι οι μεσάζοντες του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από την ολοκλήρωση μιας μαραθώνιας διαδικασίας οι μεσάζοντες του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων που εξαρθρώθηκε στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σήμερα απολογήθηκαν οι πέντε από τους έξι συλληφθέντες Πακιστανούς «μεσάζοντες» καθώς ο αποκαλούμενος «Σαντάμ» πήρε νέα προθεσμία για την Κυριακή.

Η διαδικασία των απολογιών των συλληφθέντων θα συνεχιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (23/3) όταν και θα απολογηθούν τελευταίοι οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές του ιδιωτικού ΚΕΠ, ο 51χρονος φερόμενος «αρχηγός» και η 44χρονη σύζυγος του.

Οι μεσάζοντες της πακιστανικής κοινότητας είχαν κομβικό ρόλο καθώς λειτουργούσαν ως σύνδεσμος ανάμεσα στους εργαζόμενους στο Πακιστάν και ιδιωτικό ΚΕΠ του 51χρονου. Εντόπιζαν υποψήφιους εργαζόμενους στο Πακιστάν, συγκέντρωναν τα χρήματα για τη μετάκληση, οργάνωναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, συντόνιζαν την επικοινωνία με το δίκτυο στην Ελλάδα και εισέπρατταν κάθε μήνα και τα χρήματα για τις ασφαλιστικές εισφορές.