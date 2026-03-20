Το Ιράν λέει ότι η απόφαση του Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι ο Κιρ Στάρμερ «θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές» αφότου οι υπουργοί αποφάσισαν να επιτρέψουν στους Αμερικανούς τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουν για «αμυντικές επιχειρήσεις» υποβαθμίζοντας πυραυλικές θέσεις που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Η συντριπτική πλειοψηφία του βρετανικού λαού δεν θέλει καμία συμμετοχή στον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν», λέει ο Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί.

«Αγνοώντας τον ίδιο του τον λαό, ο κ. Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθετικότητα κατά του Ιράν. Το Ιράν θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Vast majority of the British People do not want any part in the Israel-U.S. war of choice on Iran.



Ignoring his own People, Mr. Starmer is putting British lives in danger by allowing UK bases to be used for aggression against Iran. Iran will exercise its right to self-defense. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 20, 2026

Διαβάστε επίσης