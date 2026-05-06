Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει
Στην προσπάθειά του να πλησιάσει μία κυψέλη το κεφάλι του σφήνωσε σε σχισμή βράχου, με ένα φίδι να βρίσκεται κοντά του
Δραματική επιχείρηση διάσωσης ενός έφηβου στήθηκε στην Ινδία, όταν σφήνωσε σε βράχο προσπαθώντας να μπει από μία σχισμή για να μαζέψει μέλι από μια κυψέλη.
Για οκτώ οδυνηρές ώρες, το αγόρι είχε το κεφάλι του σφηνωμένο ανάμεσα στις πέτρινες επιφάνειες, κοιτάζοντας τον θάνατο κάθε λεπτό. Γιατί μαζί του σε εκείνον τον στενό χώρο βρισκόταν ένα δηλητηριώδες φίδι.
Ο θείος του προσπάθησε να τον απελευθερώσει και στη συνέχεια κάλεσε τους χωρικούς και μέλη της οικογένειάς του για βοήθεια. Όταν όλα απέτυχαν, ενημερώθηκε η αστυνομία.
Δύο ομάδες αστυνομικών και πυροσβεστών έφτασαν στο σημείο. «Η επιχείρηση διάσωσης παρεμποδίστηκε επειδή ένα μεγάλο δηλητηριώδες φίδι βρισκόταν στη σχισμή μαζί του», δήλωσε ένας αξιωματούχος.
Ο νεαρός απεγκλωβίστηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας.