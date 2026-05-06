Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

Δραματική επιχείρηση διάσωσης ενός έφηβου στήθηκε στην Ινδία, όταν σφήνωσε σε βράχο προσπαθώντας να μπει από μία σχισμή για να μαζέψει μέλι από μια κυψέλη.

Για οκτώ οδυνηρές ώρες, το αγόρι είχε το κεφάλι του σφηνωμένο ανάμεσα στις πέτρινες επιφάνειες, κοιτάζοντας τον θάνατο κάθε λεπτό. Γιατί μαζί του σε εκείνον τον στενό χώρο βρισκόταν ένα δηλητηριώδες φίδι.

A minor boy, Shiba Pradhan, remains trapped inside a stone groove in Odisha’s Nayagarh for over 5 hours after going to collect honey in Kanipada forest.



Fire Service teams are on the spot using hydraulic equipment to rescue him, while officials say his condition is stable.… — Sambad English (@Sambad_English) May 6, 2026

Ο θείος του προσπάθησε να τον απελευθερώσει και στη συνέχεια κάλεσε τους χωρικούς και μέλη της οικογένειάς του για βοήθεια. Όταν όλα απέτυχαν, ενημερώθηκε η αστυνομία.

Δύο ομάδες αστυνομικών και πυροσβεστών έφτασαν στο σημείο. «Η επιχείρηση διάσωσης παρεμποδίστηκε επειδή ένα μεγάλο δηλητηριώδες φίδι βρισκόταν στη σχισμή μαζί του», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Ο νεαρός απεγκλωβίστηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας.