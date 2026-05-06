Γαβρόγλου: Το κόμμα Τσίπρα δεν ανακοινώνεται γιατί «δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι»
Μήνυμα σε όλους όσοι θέλουν να στελεχώσουν το κόμμα Τσίπρα
«Δεν είμαστε όλοι τόσο έτοιμοι 100%» είπε ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.
Μιλώντας στο ONE, ο πρώην υπουργός Παιδείας και μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα επισήμανε πως είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα και προσέθεσε ότι πλησιάζουν ημέρες για την ανακοίνωση του κόμματος.
Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του κόμματος, επισήμανε ότι ο καθένας κρίνεται από την πορεία του και με τον τρόπο που θέλει να έρθει σε αυτό το εγχείρημα.
