Να πώς μπορείς να ελέγξεις αν το iPhone σου έχει κάποιο πρόβλημα
Να θυμάσαι μόνο ότι αφού ξεκινήσεις τη διαδικασία το περιβάλλον της συσκευής θα γυρίσει στα Αγγλικά
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Υποψιάζεσαι ότι το iPhone σου μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα σε επίπεδο hardware;
Ακολούθησε τα βήματα που θα σου δείξω για να το ελέγξεις πριν απευθυνθείς στο σέρβις.
Να θυμάσαι μόνο ότι αφού ξεκινήσεις τη διαδικασία το περιβάλλον της συσκευής θα γυρίσει στα Αγγλικά, ανεξαρτήτως αν εσύ έχεις ρυθμίσει τη γλώσσα στα Ελληνικά.
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