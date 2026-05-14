Τι σημαίνουν οι πορτοκαλί και πράσινες κουκκίδες στο iPhone

Snapshot Η πράσινη κουκκίδα στο iPhone εμφανίζεται όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα ή το μικρόφωνο.

Η πορτοκαλί κουκκίδα υποδηλώνει ότι μια εφαρμογή έχει πρόσβαση μόνο στο μικρόφωνο.

Η ένδειξη απορρήτου εισήχθη με το iOS 14 το 2020 για να ενισχύσει την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Η λειτουργία «Hey Siri» διατηρεί ενεργή την ένδειξη, επειδή το Siri ακούει συνεχώς για την εντολή αφύπνισης.

Η ένδειξη βοηθά τους χρήστες να γνωρίζουν πότε οι εφαρμογές χρησιμοποιούν ευαίσθητες λειτουργίες όπως η κάμερα και το μικρόφωνο.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ μια μικρή πορτοκαλί ή πράσινη κουκκίδα στην πάνω γωνία της οθόνης του iPhone σας και αναρωτηθήκατε τι σημαίνει; Δεν είστε οι μόνοι. Πρόκειται για μια από τις λιγότερο γνωστές λειτουργίες της Apple, η οποία υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε ο πραγματικός της σκοπός.

Η παρουσία των μικρών αυτών κουκκίδων εισήχθη με την έκδοση iOS 14 το 2020, ως μέρος της προσπάθειας της Apple να ενισχύσει την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών και να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση των εφαρμογών. Συγκεκριμένα, η πράσινη κουκκίδα εμφανίζεται όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί ενεργά την κάμερα ή και την κάμερα μαζί με το μικρόφωνο. Αντίστοιχα, η πορτοκαλί κουκκίδα δείχνει ότι μια εφαρμογή έχει πρόσβαση στο μικρόφωνο.

Πώς λειτουργεί η ένδειξη απορρήτου της Apple;

Η Apple εξηγεί ότι η πορτοκαλί ένδειξη υποδηλώνει χρήση μικροφώνου από κάποια εφαρμογή στο iPhone, ενώ η πράσινη ένδειξη σημαίνει χρήση της κάμερας ή και του μικροφώνου. Επιπλέον, αν η ρύθμιση «Διαφοροποίηση χωρίς χρώμα» είναι ενεργοποιημένη (μέσω Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Οθόνη & Μέγεθος Κειμένου), αυτή η ένδειξη εμφανίζεται ως πορτοκαλί τετράγωνο για να διευκολύνεται η αναγνώριση από χρήστες με προβλήματα όρασης.

Alguien sabe cuál es la diferencia entre la luz verde y la luz naranja? pic.twitter.com/vNDOTNvHAe — Maldita Summer (@MalditaSummer) May 11, 2026

Η αποκάλυψη αυτή έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), που πυροδότησε συζητήσεις και σχόλια σε πλατφόρμες όπως το Reddit. Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες ότι οι κουκκίδες υποδηλώνουν κατασκοπεία ή παρακολούθηση, ενώ άλλοι υπενθύμισαν ότι η λειτουργία «Hey Siri» κρατά πάντα την ένδειξη ενεργή, καθώς το Siri ακούει συνεχώς την εντολή αφύπνισης. Υπήρξαν και χιουμοριστικά σχόλια που αναφέρονταν σε υποθετικές «παρακολουθήσεις από εξωγήινους».

Η ένδειξη των πορτοκαλί και πράσινων κουκκίδων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία της ιδιωτικότητας, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να γνωρίζουν πότε οι εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες λειτουργίες όπως η κάμερα και το μικρόφωνο.