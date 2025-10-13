Καίτη Γαρμπή: «Θέλω όλοι να διαβάσετε αυτό το κείμενο, η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει»

Η Καίτη Γαρμπή με ανάρτηση της στα social media εξέφρασε τον προβληματισμό της για την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση, στην οποία μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με τις δυνατότητες που δίνει πλέον η ΑΙ σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει ψευδές υλικό, χρησιμοποιώντας την εικόνα, τη φωνή ή τα λόγια ενός άλλου ανθρώπου.

Η Καίτη Γαρμπή στάθηκε στο γεγονός ότι τέτοια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραπλανήσουν ή να βλάψουν ανυποψίαστους πολίτες.

«Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Θέλω όλοι να διαβάσετε αυτό το κείμενο, γιατί αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με τα ΑΙ δεν είναι αστείο.

Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει. Πλέον μπορούν να πάρουν μια φωτογραφία σου, ένα βίντεο, τη φωνή σου και να φτιάξουν κάτι τόσο αληθοφανές, που ούτε εσύ δεν θα καταλαβαίνεις αν είναι πραγματικό ή ψεύτικο.

Το βλέπω καθημερινά και κάθε μέρα γίνεται χειρότερο. Προστατεύστε τον εαυτό σας. Μην ανεβάζετε τα παιδιά σας, μην ανεβάζετε στιγμές που είναι προσωπικές. Ό,τι δίνεις στο ίντερνετ παύει να σου ανήκει.

Δεν το λέω για να φοβίσω κανέναν, το λέω γιατί έτσι είναι αλήθεια. Έρχονται δύσκολες εποχές και χρειάζεται να είμαστε ξύπνιοι, προσεκτικοί και ενημερωμένοι. Προσέξτε τι μοιράζεστε. Κρατήστε ιδιωτικά όσα αξίζουν», έγραψε στην ανάρτησή της η Καίτη Γαρμπή.