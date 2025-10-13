Καίτη Γαρμπή: «Θέλω όλοι να διαβάσετε αυτό το κείμενο, η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει»

Τον προβληματισμό της για την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασε μέσα από τα social media η Καίτη Γαρμπή

Newsbomb

Καίτη Γαρμπή: «Θέλω όλοι να διαβάσετε αυτό το κείμενο, η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Καίτη Γαρμπή με ανάρτηση της στα social media εξέφρασε τον προβληματισμό της για την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση, στην οποία μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με τις δυνατότητες που δίνει πλέον η ΑΙ σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει ψευδές υλικό, χρησιμοποιώντας την εικόνα, τη φωνή ή τα λόγια ενός άλλου ανθρώπου.

Η Καίτη Γαρμπή στάθηκε στο γεγονός ότι τέτοια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραπλανήσουν ή να βλάψουν ανυποψίαστους πολίτες.

«Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Θέλω όλοι να διαβάσετε αυτό το κείμενο, γιατί αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με τα ΑΙ δεν είναι αστείο.

Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει. Πλέον μπορούν να πάρουν μια φωτογραφία σου, ένα βίντεο, τη φωνή σου και να φτιάξουν κάτι τόσο αληθοφανές, που ούτε εσύ δεν θα καταλαβαίνεις αν είναι πραγματικό ή ψεύτικο.

Το βλέπω καθημερινά και κάθε μέρα γίνεται χειρότερο. Προστατεύστε τον εαυτό σας. Μην ανεβάζετε τα παιδιά σας, μην ανεβάζετε στιγμές που είναι προσωπικές. Ό,τι δίνεις στο ίντερνετ παύει να σου ανήκει.

Δεν το λέω για να φοβίσω κανέναν, το λέω γιατί έτσι είναι αλήθεια. Έρχονται δύσκολες εποχές και χρειάζεται να είμαστε ξύπνιοι, προσεκτικοί και ενημερωμένοι. Προσέξτε τι μοιράζεστε. Κρατήστε ιδιωτικά όσα αξίζουν», έγραψε στην ανάρτησή της η Καίτη Γαρμπή.

garbi-3-1.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Ισημερινό: Έξι νεκροί και 17 τραυματίες από πυροβολισμούς σε αγώνα ποδοσφαίρου

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων στον IDF

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Δεκαεπτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», λέειμητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου στη Θεσσαλονίκη

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας πετούσε πέτρες στα παράθυρα της πρώην του - Η ΕΛΑΣ του πέρασε χειροπέδες

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το θέατρο, η τηλεόραση και το Twitter αποχαιρετούν μια σπουδαία ηθοποιό - «Αντίο θεία μπεμπέκα»

19:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς και τα πρόστιμα σε δύο σούπερ μάρκετ

19:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πατήσια: Την Πέμπτη η δίκη του 27χρονου που κατηγορείται για χρήση ναρκωτικών δίπλα στο μωρό του

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσαν οι υπογραφές στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο - Τραμπ: «Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ» - Live εικόνα

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Προηγείται με μεγάλη διαφορά η ΝΔ - Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα και την αντιπολίτευση

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι ενώπιον του Μακρόν: Φαίνεσαι καλή! Αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα: Συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ στην Αίγυπτο

19:10ΜΠΑΣΚΕΤ

‘Έγραψαν ιστορία οι Αντετοκούνμπο: Ο Άλεξ στους Μπακς! Για πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έγινε γνωστό πότε θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί και σε ποια φυλακή

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Ανεπαρκές το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα – Τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη;»

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στην Αρκαδία: Διαρρήκτες έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα το θύμα τους - Έρευνες σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τα Μνημεία του Αγνώστου Στρατιώτη ανά τον κόσμο – Σύμβολα ενότητας και ιστορικής μνήμης

18:52LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Πότε τελειώνει η σειρά του ALPHA

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο;

18:48LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή: «Θέλω όλοι να διαβάσετε αυτό το κείμενο, η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσαν οι υπογραφές στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο - Τραμπ: «Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ» - Live εικόνα

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στην Αρκαδία: Διαρρήκτες έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα το θύμα τους - Έρευνες σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Προηγείται με μεγάλη διαφορά η ΝΔ - Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα και την αντιπολίτευση

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο με τον δολοφόνο και τον συνεργό του πάνω στο σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό – Οι σφαίρες «δείχνουν» επαγγελματικό χτύπημα

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα: Συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ στην Αίγυπτο

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Δεκαεπτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», λέειμητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το θέατρο, η τηλεόραση και το Twitter αποχαιρετούν μια σπουδαία ηθοποιό - «Αντίο θεία μπεμπέκα»

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα απελευθέρωσης για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους - Απέλαση αντί για επανένωση για τουλάχιστον 154 πρώην φυλακισμένους - Εικόνες,βίντεο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι ενώπιον του Μακρόν: Φαίνεσαι καλή! Αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ