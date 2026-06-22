Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την 2,5 μηνών κορούλα της, Ξένια

Μία από τις πιο όμορφες και τρυφερές περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μετά τον ερχομό της κόρης της έχει βάλει σε απόλυτη προτεραιότητα τη μητρότητα.

Η παρουσιάστρια, που έγινε για πρώτη φορά μητέρα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο γλυκό στιγμιότυπο με τη 2,5 μηνών κορούλα της, Ξένια, όπου της κρατά το χεράκι.

Η νέα φωτογραφία έρχεται μία ημέρα μετά την Γιορτή του Πατέρα, όπου η Κατερίνα Καινούργιου ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, δημοσιεύοντας μία τρυφερή φωτογραφία του ίδιου να κρατά στην αγκαλιά του την μικρή Ξένια.

«Το να σε βλέπω πατέρα είναι μια από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου….Χρόνια πολλά αγάπη μου…Χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου», έγραψε η παρουσιάστρια.

Παρά τη δημόσια εικόνα της και τη μεγάλη της παρουσία στα social media, η ίδια παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική με τις αναρτήσεις που αφορούν την κόρη της. Επιλέγει να μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα, χωρίς όμως να αποκαλύπτει το πρόσωπο του παιδιού, θέλοντας να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του.

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