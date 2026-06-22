Λένα Παπαληγούρα: «Πήγα στο θέατρο την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου» - Η συγκινητική εξομολόγηση

Snapshot Η Λένα Παπαληγούρα βρέθηκε στη σκηνή του θεάτρου ακόμα και την ημέρα της κηδείας του πατέρα της, χωρίς να ακυρώσει την παράσταση.

Το θέατρο αποτέλεσε για εκείνη μορφή ψυχοθεραπείας και παρηγοριάς κατά την περίοδο του πένθους.

Ο θάνατος του πατέρα της δεν ήταν ξαφνικός, καθώς η οικογένεια ήταν προετοιμασμένη για την εξέλιξη της υγείας του.

Η ηθοποιός δέχθηκε στήριξη από τον θίασο και την παραγωγή, καθώς και από άγνωστους που εξέφρασαν συλλυπητήρια τηλεφωνικά.

Η εμπειρία της την έκανε να πιστέψει στην καλοσύνη και την αλληλεγγύη των ανθρώπων. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Λένα Παπαληγούρα στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της και τον τρόπο με τον οποίο το θέατρο λειτούργησε ως στήριγμα σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Η ηθοποιός ανέφερε πως νιώθει τυχερή που ασκεί ένα επάγγελμα που της προσφέρει διέξοδο και ανακούφιση, περιγράφοντας το θέατρο ως μια μορφή εκτόνωσης, ψυχοθεραπείας και παρηγοριάς.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι βρέθηκε κανονικά στη σκηνή ακόμη και την ημέρα της κηδείας του πατέρα της, εξηγώντας πως δεν σκέφτηκε ποτέ σοβαρά το ενδεχόμενο να ακυρωθεί η παράσταση. Όπως είπε, «Είχα στο πλευρό μου έναν θίασο και μια παραγωγή που με στήριξαν απόλυτα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία».

«Ο θάνατος δεν ήταν ξαφνικός»

Η Λένα Παπαληγούρα σημείωσε επίσης ότι ο θάνατος του πατέρα της δεν ήρθε ξαφνικά, καθώς η οικογένεια γνώριζε την κατάσταση της υγείας του και ήταν προετοιμασμένη για την εξέλιξη. Όπως εξομολογήθηκε, υπήρξαν ημέρες πριν από την κηδεία που της φάνηκαν ακόμη πιο δύσκολες συναισθηματικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο, αποκαλύπτοντας πως άγνωστοι άνθρωποι τηλεφωνούσαν στο θέατρο μόνο και μόνο για να της εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους. «Γι’ αυτό πιστεύω στους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγκινημένη από την αγάπη και τη συμπαράσταση που εισέπραξε εκείνες τις ημέρες.

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