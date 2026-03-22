Λένα Παπαληγούρα: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της - «Μου λείπει αφάνταστα»

Σε μια βαθιά προσωπική και συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Λένα Παπαληγούρα, τιμώντας τη μνήμη του πατέρα της, σαράντα ημέρες μετά την απώλειά του.

«Λείπει… και μου λείπει αφάνταστα»

Η ηθοποιός μοιράστηκε δημόσια τα συναισθήματά της, γράφοντας: «40 ημέρες… Λείπει… Και μου λείπει… Αφάνταστα». Με λιτές αλλά ιδιαίτερα φορτισμένες λέξεις, αποτύπωσε το κενό που άφησε πίσω του ο πατέρας της, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στην ίδια ανάρτηση, η Λένα Παπαληγούρα ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της αυτές τις δύσκολες στιγμές: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη».

Ο επικήδειος που είχε συγκινήσει

Με συγκινητικά λόγια είχε αποχαιρετήσει η Λένα Παπαληγούρα τον πατέρα της Αναστάση Παπαληγούρα κατά την εξόδιο ακολουθία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Στον επικήδειό της ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Η Λένα Παπαληγούρα σημείωσε: «Θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού, να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ».

