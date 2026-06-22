Σοφία Φιλιππίδου: Το δημόσιο «παράπονό» της - «Με έλεγαν άσχημη, με έσπρωξαν Β’ Εθνική»

Μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου, καταθέτοντας το δικό της «παράπονο» για τη διαδρομή της στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τις δυσκολίες, τις απορρίψεις και τις προσβολές που, όπως αναφέρει, αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της, αποκαλύπτοντας ότι άκουσε κατά καιρούς σχόλια για την εμφάνισή της, τη φωνή της, αλλά και τις συγγραφικές της δυνατότητες.

«Μου είπατε ότι δεν λέω καθαρά το "ρ" και γι’ αυτό δεν μπορώ να παίξω την Κλυταιμνήστρα. Μετά μου είπατε ότι σας ενοχλεί η μύτη μου προφίλ και πως δεν μπορώ να κάνω σινεμά», γράφει χαρακτηριστικά, παραθέτοντας μια σειρά από εμπειρίες που, όπως σημειώνει, σημάδεψαν την επαγγελματική της πορεία.

Η Σοφία Φιλιππίδου αναφέρεται ακόμη σε περιόδους επαγγελματικού αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο περιθώριο παρά τη συνεχή ενασχόλησή της με το θέατρο, ενώ κάνει ιδιαίτερη μνεία στη στροφή της στη συγγραφή, η οποία -όπως τονίζει- της έδωσε τη δυνατότητα να πάρει την καλλιτεχνική της πορεία στα χέρια της.

Η ανάρτησή της είχε έντονη ανταπόκριση στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 21.000 αντιδράσεις μέσα σε λίγες ώρες. Παράλληλα, εκατοντάδες χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν με θερμά λόγια, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για το ταλέντο, την καλλιτεχνική της διαδρομή και τη συνέπειά της στον χώρο του θεάτρου.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Σοφίας Φιλιππίδου

Δεν ξέρω αν θυμάστε αλλά στην αρχή μου είπατε ότι δεν λέω "καθαρά" το "ρ" και γι αυτό δεν μπορώ να παίξω την Κλυταιμνήστρα, ας πούμε (ενώ άρχισα στην σχολή -Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, που τελείωσα με άριστα -με Αντιγόνη)... μετά μου είπατε ότι σας ενοχλεί η μύτη μου προφίλ και πως δεν μπορώ να κάνω σινεμά...μετά μου είπατε πως άφησα το στήθος μου στο σπίτι και γελούσατε με τα κρύα αστεία του πρωταγωνιστή-σταρ ... μετά μου είπατε πως δεν ξέρω να γράφω γι' αυτό καλύτερα να παίζω μόνο...μετά πως πετάω έξω τις πρωταγωνίστριες... μετά με "σπρώξατε" στην Β' εθνική, την εμπορική και από κει σπίτι μου...με την σφραγίδα "άσχημη" ...μετά ήρθε η τηλεόραση και με φωνάξατε να γράφω και να παίζω, επειδή έκανα επιτυχίες με δικά μου νούμερα στην επιθεώρηση, αλλά μετά μου είπατε πως είμαι αιχμηρή...και πως πρέπει να τα στρογγυλέψω..όταν έκανα μυθοπλασία αδιαφορήσατε και αγοράσατε άλλα πακέτα με άκρες.. Κλείστηκα για χρόνια σπίτι μου. Εντωμεταξύ έκανα φοιτητικό θέατρο, ανέβασα 15 σημαντικές παραστάσεις που κάνατε πως δεν τις βλέπετε ...δεν σταμάτησα στιγμή να μελετώ και να κάνω θέατρο στα όρια του περιθωρίου. Κάποτε με φωνάξατε πίσω στην κωμωδία -αφού δεν τρελάθηκα ενώ με λέγατε τρελή και κάναμε επιτυχίες και μετά, για καλή μου τύχη πήρα μια ευλογημένη παραγγελία να γράφω στην Ελευροτυπία το 2012. Αυτό ήταν...

Τα κείμενα μου εκδόθηκαν από τον Καστανιώτη και μπήκα στην Λογοτεχνία. Από τότε έβγαλα επιτέλους τα τετράδια μου από το σεντούκι και πήρα τα πράγματα στα χέρια μου...Εδώ και πολλά χρόνια κάνω θέατρο όπως εγώ θέλω και ξέρω να κάνω ...Περάσανε πολλά χρόνια ... τώρα θα με βρείτε στο μαγαζάκι της τ3χνης, στον χώρο μου, όπου οργανώνω σεμινάρια και σκηνοθετώ...

'Εχω εκδώσει 6 βιβλία, 2 λογοτεχνικά, 2 θεατρικά και 2 ποιητικές συλλογές και όλα πάνε πολύ καλά...

ΥΣ επειδή μιλάτε για ρατσισμό λέω κι εγώ τα δικά μου μετά από πενήντα χρόνια plus θέατρο ... ξέρετε φαντάζομαι σε ποιους απευθύνομαι... μερικοί απ αυτούς δεν είναι πια σ αυτόν τον άδικο κόσμο...

ΥΣ το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει ότι δεν με ξέρει ή με τιμωρεί για κάτι που δεν ξέρω...

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