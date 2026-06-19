Η δημόσια συγκίνηση του Χάρβεϊ Καϊτέλ για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο: «Είμαι εδώ ξανά, Theo»

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου έδωσε το παρών στην έναρξη του «16ου Athens Open Air Film Festival» το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου στο Θέατρο Κολωνού.

Ο 87χρονος θρύλος του σινεμά βρέθηκε στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του, Ντάφνα Κάστνερ, για την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης, η οποία σηματοδοτήθηκε από την προβολή της εμβληματικής ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το Βλέμμα του Οδυσσέα».

«Πέρασα έναν ωκεανό για να έρθω εδώ στην προβολή της ταινίας» είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιος.

Η παρουσία του σπουδαίου ηθοποιού προσέδωσε ιδιαίτερη λάμψη στη βραδιά, καθώς ο ίδιος πρωταγωνιστεί στην πολυβραβευμένη ταινία του Έλληνα δημιουργού, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ευρωπαϊκής κινηματογραφίας.

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ με την σύζυγό του, Ντάφνα Κάστνερ / AP

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, εμφανώς συγκινημένος, υποκλίθηκε στην οθόνη που προβαλλόταν η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου και σηκώνοντας τα χέρια ψηλά είπε: «Theo i am here again = Theo είμαι ξανά εδώ».

Ο διάσημος ηθοποιός ήταν συναισθηματικά φορτισμένος καθ'όλη τη διάρκεια της βραδιάς ενθυμούμενος την συνεργασία του με τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη.

«Κάποιος μου είπε ότι ο Theo ήθελε να κάνει ταινία μαζί μου. Ήρθε στο διαμέρισμα μου στη Νέα Υόρκη να μου δείξει ταινίες του γιατί δεν ήξερα ποιος είναι. Έβαλε μια κασέτα να παίζει και δεν ξέρω μετά από πόση ώρα ξύπνησα, γιατί είχα αποκοιμηθεί, και ο Theo, που καθόταν στον καναπέ, με κοίταζε και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι με πήρε ο ύπνος, αλλά με το που ξύπνησα του είπα ότι θα το κάνω», ανέφερε ο Χάρβεϊ Καϊτέλ για την ταινία «Το Βλέμμα του Οδυσσέα».

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