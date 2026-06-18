Μπρους Γουίλις: Το βίντεο για τα 50ά γενέθλια της Έμα Χέμινγκ – «Η ελπίδα δεν πρέπει να χάνεται»

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δημοσίευσε σήμερα (18/06) στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα για τα 50 της χρόνια, συνοδευόμενο από ένα χιουμοριστικό βίντεο όπου ο αγαπημένος ηθοποιός τραγουδά το Happy Birthday αφού έχει εισπνεύσει ήλιον από μπαλόνι.

«Σήμερα κλείνω τα 50 και πρέπει να πω ότι είμαι έτοιμη για αυτή τη νέα δεκαετία και όλα όσα έχει να προσφέρει. Τα 40 μου ήταν βαριά, αλλά είμαι περήφανη για το πόσο έχω προχωρήσει ως σύζυγος, μητέρα, φροντίστρια και υποστηρίκτρια. Είμαι επίσης περήφανη για το έργο που κάνουμε μέσω του Emma & Bruce Willis Fund και για όσα έρχονται στο μέλλον», έγραψε η Έμα.

https://www.instagram.com/p/DZux8YRFNwz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μαζί με το βίντεο, δημοσίευσε και μία φωτογραφία της με τον Μπρους Γουίλις φορώντας καπέλα γενεθλίων. Τα τελευταία χρόνια η Έμα έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη φροντίδα του Μπρους, μετά τη διάγνωσή του με αφασία και αργότερα με μετωποκροταφική άνοια (FTD).

«Μαζί αυξάνουμε την ενημέρωση για την FTD, στηρίζουμε τους φροντιστές και προωθούμε την εκπαίδευση και την έρευνα. Καθώς μπαίνω σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μου, η ευχή μου είναι ένα μέλλον όπου οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν την άνοια θα έχουν περισσότερη υποστήριξη, περισσότερους πόρους, λιγότερο στίγμα και κάθε λόγο να κρατούν την ελπίδα τους», προσέθεσε.

Το Emma & Bruce Willis Fund περιγράφεται ως οργανισμός που χρηματοδοτεί δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για οικογένειες και φροντιστές που επηρεάζονται από τη νόσο.

Η Έμα και ο Μπρους Γουίλις γνωρίστηκαν το 2007 και παντρεύτηκαν το 2009 στα Turks and Caicos. Ο Μπρους έχει επίσης τρεις κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με τη Ντέμι Μουρ.

Οι κόρες της οικογένειας και η Ντέμι Μουρ τίμησαν δημόσια τα γενέθλια της Έμα με μηνύματα αγάπης και υποστήριξης, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς της διευρυμένης οικογένειας Γουίλις – Μουρ.

Η Έμα και ο Μπρους γιόρτασαν πρόσφατα τη 17η επέτειο γάμου τους, ενώ σε συνέντευξη τον Μάιο τόνισε ότι η οικογένεια «κάνει το καλύτερο δυνατό κάτω από τις περιστάσεις», με τον Μπρους να παραμένει περιτριγυρισμένος από αγάπη και φροντίδα.