Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του

Η Έμμα Χέμινγκ, σύζυγος του Μπρους Γουίλις, μοιράστηκε συγκινητικές λεπτομέρειες για το πώς τα μικρά τους παιδιά βιώνουν τον πόνο για την ασθένεια του πατέρα τους, μετά τη διάγνωση του ηθοποιού με μετωποκροταφική άνοια (FTD). Το 47χρονο μοντέλο και influencer φροντίζει τον 70χρονο σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη σοβαρή μορφή άνοιας που επηρεάζει περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσωπικότητα και τη γλώσσα.

Από τη στιγμή της διάγνωσης, ο Γουίλις έχει αποσυρθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ η Έμμα και άλλα μέλη της οικογένειας ενημερώνουν σποραδικά για την κατάσταση της υγείας του. Στη συνέντευξή της στην αυστραλιανή Vogue, η Χέμινγκ περιέγραψε την κατάσταση των παιδιών τους, της 13χρονης Μάμπελ Ρέι και της 11χρονης Έβελιν Πεν.

«Πιστεύω ότι τα παιδιά τα καταφέρνουν καλά, αν και είναι δύσκολο», είπε. «Πενθούν και τους λείπει πολύ ο μπαμπάς τους. Χάνουν σημαντικά ορόσημα και αυτό είναι σκληρό για εκείνα. Όμως τα παιδιά είναι ανθεκτικά, παρόλο που παλιότερα δεν ήθελα να ακούω αυτή τη φράση γιατί δεν καταλάβαιναν τι περνούσαμε». Πρόσθεσε, «Δεν ξέρω αν θα επανέλθουν ποτέ πλήρως, αλλά μαθαίνουν και μαθαίνω κι εγώ μαζί τους».

Η περιουσία των 250 εκατ. δολαρίων

Πηγές κοντά στην οικογένεια αποκάλυψαν πως η Έμμα προσπαθεί να διαχειριστεί όχι μόνο την επιδείνωση της υγείας του συζύγου της, αλλά και τα θέματα που προκύπτουν από τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του, που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια. «Η φροντίδα του Μπρους δεν αφορά μόνο στην ψυχολογική υποστήριξη ή την καθημερινή του επιβίωση, αλλά και στη διαχείριση της περιουσίας που συγκέντρωσε ως κορυφαίος αστέρας του Χόλιγουντ», ανέφερε η ίδια πηγή.

Η Έμμα μοιράστηκε στους Sunday Times ότι η μετακόμιση του συζύγου της σε ξεχωριστό σπίτι 24ωρης φροντίδας ήταν η καλύτερη επιλογή για την οικογένειά τους. «Ήταν από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής μου, αλλά μέσα στη λύπη και την αναστάτωση ήταν η σωστή κίνηση – για εκείνον, τις κόρες μας και για μένα. Τελικά, μπόρεσα να γίνω ξανά η σύζυγός του, και αυτό είναι δώρο».

Oι έφηβες κόρες του Μπρους Γουίλις

Η μετακόμιση αυτή προσέφερε στον Μπρους περισσότερη ανεξαρτησία και την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με φίλους και συγγενείς χωρίς το άγχος της επίβλεψης. Η Χέμινγκ τόνισε τη σημασία του να μπορούν οι επισκέπτες να έχουν τη δική τους εμπειρία μαζί του, χωρίς την παρουσία της και τις ανησυχίες της.

Η μετωποκροταφική άνοια διαφέρει από τη νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς επηρεάζει πρώτα την προσωπικότητα, τη γλώσσα και τη συμπεριφορά, ενώ η μνήμη παραμένει ανέπαφη στα αρχικά στάδια. Αυτό το είδος άνοιας καθιστά τις αποφάσεις και τον οικονομικό έλεγχο δύσκολα διαχειρίσιμα, γι’ αυτό και η Έμμα έχει αναλάβει πλέον την ευθύνη της διαχείρισης της περιουσίας του Μπρους.

Στο Instagram, η κόρη τους Σκάουτ Γουίλις μοιράστηκε πρόσφατα μια τρυφερή φωτογραφία με τον πατέρα της και την αδερφή της, αποτυπώνοντας μια σπάνια στιγμή χαλάρωσης και αγάπης μέσα στην οικογενειακή δοκιμασία.

Η μετωποκροταφική άνοια επηρεάζει περίπου 1 στους 20 ασθενείς με άνοια, με περίπου 50.000 έως 60.000 περιπτώσεις στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με πάνω από 6 εκατομμύρια με νόσο Αλτσχάιμερ. Η εξέλιξη της νόσου είναι ραγδαία, όπως επιβεβαιώνουν και οικογενειακές πηγές, γεγονός που καθιστά τη φροντίδα και τη διαχείριση της ζωής του Μπρους Γουίλις μια συνεχώς απαιτητική πρόκληση.

Διαβάστε επίσης