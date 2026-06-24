STAR: Μετά τα «Φαντάσματα» επιστρέφει κι άλλη αγαπημένη σειρά

Τι ετοιμάζει το STAR στον τομέα της μυθοπλασίας

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

STAR: Μετά τα «Φαντάσματα» επιστρέφει κι άλλη αγαπημένη σειρά
LIFESTYLE
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Το STAR, εκτός από τα ριάλιτι στα οποία είναι μετρ, ξεχωρίζει τις τελευταίες σεζόν και με τις παραγωγές μυθοπλασίας. Μετά την ανακοίνωση του νέου κύκλου του σίριαλ «Τα Φαντάσματα», σειρά έχει το «IQ 160».

Η αστυ-κωμική σειρά, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ, με τον 4ο κύκλο επεισοδίων.

Τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή! Η Πηνελόπη Μουρίκη έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά και το νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του, σε μία συγκατοίκηση... χαοτική και άκρως οδυνηρή!

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα. Θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της δουλειάς, αλλά και της ίδιας τους της ζωής, που δε σταματά να υψώνει εμπόδια και ανατροπές; Και αν ναι, μέχρι πότε; Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα; Πρωταγωνιστούν οι Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη.

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