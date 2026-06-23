Τα Φαντάσματα: Επιστρέφουν στο STAR – Η ανακοίνωση

Snapshot Η κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» επιστρέφει στο STAR με νέα επεισόδια την επόμενη σεζόν.

Η σειρά παρουσιάζει τις περιπέτειες της Μαρίνας και του Χάρη σε ένα σπίτι γεμάτο φαντάσματα, με νέες ρομαντικές ιστορίες και παλιές αντιπαλότητες.

Πρωταγωνιστούν οι Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου, μαζί με εννέα ηθοποιούς που υποδύονται τα φαντάσματα.

Η σειρά είναι διασκευή της βρετανικής παραγωγής «Ghosts» του BBC, με σενάριο από τον Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Τσιλιφώνη.

Η νέα σεζόν υπόσχεται γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις στο αρχοντικό των Παπαρρηγόπουλων. Snapshot powered by AI

Η κωμική σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα», είναι από τις ελάχιστες παραγωγές μυθοπλασίας που παίρνει το πράσινο φως για του χρόνου. Το κανάλι, με επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποίησε ότι το σίριαλ κάνει come back την επόμενη σεζόν με νέες περιπέτειες.

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα σπίτι γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο!

Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων! Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου. Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC «Ghosts», που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.