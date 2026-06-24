Συγκλονίζει ο Θοδωρής Αθερίδης για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Μία ώρα κοιμόμουν και 23 έπινα»

Για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, την δύσκολη ψυχολογική περίοδο που βίωσε ως ένα εξαρτημένο άτομο αλλά και την καθοριστική στιγμή που αποφάσισε να βγει από το «σκοτάδι», μίλησε σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στην ΕΡΤ ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που μένω με το στόμα ανοιχτό και εγώ ο ίδιος. Όπως αυτό, το παιδί, το αλκοόλ. Και πώς μπήκα και πώς βγήκα. Με όλα έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τις περισσότερες φορές γίνεται για λόγους αυτοθεραπείας. Όπως όταν διψάς για να πιεις νερό. Στο αλκοόλ πηγαίνεις από το άγχος. Στην κοκαΐνη πηγαίνεις από την κατάθλιψη, στην ηρωίνη πηγαίνεις από το τραύμα, από τον πόνο. Ο οργανισμός σου ζητάει τη θεραπεία του. Ένας άνθρωπος που έχει την ίδια ποσότητα άγχους με κάποιον άλλον, μπορεί να μην έχει βρει έναν τρόπο να χαλαρώνει. Αν δεν χαλαρώνεις, από κάπου πρέπει να χαλαρώσεις. Υπάρχει ένα ερέθισμα που στο δημιουργεί και μετά το ίδιο το άγχος είναι σπιράλ. Μια περιδίνηση. Πρέπει να αλλάξει η φορά του για να βγεις προς τα έξω», εξομολογήθηκε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Μιλώντας για τη στιγμή που καθόρισε την απόφασή του να αλλάξει ρότα στη ζωή του και να αποτινάξει την εξάρτηση από πάνω του, ο Θοδωρής Αθερίδης ανέφερε ένα και μόνο συναίσθημα, την απελπισία. «Είναι όταν βυθίζεσαι, βυθίζεσαι, βυθίζεσαι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, βυθίζεσαι. Αν πατήσεις τον πάτο και σπρώξεις με όλη σου τη δύναμη, μπορεί να ‘ρθει και η άνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τη μέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω. Ότι δεν πάει κάπου αυτό, αυτό μόνο εκεί οδηγεί. Ήταν Αύγουστος του 1999. Δεν κοιμόμουν καθόλου. Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23. Επτά Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρα που δεν ήπια. Στις 7 ξύπνησα χωρίς να πονάω. Έγινε ο σεισμός. Ήταν η πρώτη φορά που μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν είχα πιει. Και επειδή βλέπω σύμβολα παντού, νόμιζα ότι ο σεισμός αντικατόπτριζε αυτό που συνέβαινε μέσα μου. Πίστευα ότι εγώ τον δημιούργησα. Ήμουν σίγουρος», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

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