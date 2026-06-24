Οριστικό τέλος για το «Buongiorno» του MEGA και τη Φαίη Σκορδά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του MEGA, καθώς σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες η εκπομπή «Buongiorno» ρίχνει οριστικά αυλαία.

Την Παρασκευή το μαγκαζίνο θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όμως η βόμβα είναι ότι δεν θα επιστρέψει τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Η Φαίη Σκορδά, έπειτα από δύο έτη, ολοκληρώνει τη συνεργασία της με το MEGA καθώς δεν ενεργοποιείται το περιβόητο +1 στο συμβόλαιό της.

Εδώ και καιρό, κυκλοφορούσαν φήμες ότι η συνεργασία της παρουσιάστριας με τον σταθμό εξελίσσεται σε θρίλερ. Από τη μία οι περικοπές στο μπάτζετ, που επιθυμούσαν τα στελέχη, από την άλλη το γεγονός ότι η ίδια δεν είχε ενημερωθεί μέχρι και τα τέλη Μαϊου για το τι θα συμβεί όπως αναγραφόταν στο συμβόλαιό της, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας.

Ενδιαφέρον έχουν οι επόμενες κινήσεις του MEGA για την επόμενη χρονιά, αλλά και της ίδιας της Φαίης που αυτή τη στιγμή μένει χωρίς τηλεοπτική στέγη.

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