ΣΚΑΪ: Επίσημα στο Φάληρο τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL

Ο ΣΚΑΪ κατάφερε να εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και να αφήσειεκτός την ΕΡΤ

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ΣΚΑΪ: Επίσημα στο Φάληρο τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL
LIFESTYLE
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Το μεσημέρι της Τετάρτης, το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε ότι ο ΣΚΑΪ θα έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της GBL. Ο Γιάννης Αλαφούζος κατάφερε να «υπερτερήσει» της πρότασης που είχε καταθέσει η ΕΡΤ, καταθέτοντας εντυπωσιακή προσφορά.

Η προσφορά του ΣΚΑΪ έφτασε τα 25.000.000 ευρώ (για 2+1 χρόνια) και ψηφίστηκε με 14-0. Έτσι, οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ θα μεταδίδονται από τον ΣΚΑΪ μέχρι το 2029 με το κανάλι να αποκτά ισχυρό προβάδισμα στις αθλητικές μεταδόσεις.

Η ΕΡΤ, να σημειωθεί, πριν από κάποιες ημέρες φέρεται να είχε προχωρήσει σε βελτιωμένη οικονομική πρόταση προς τον ΕΣΑΚΕ για τη νέα περίοδο θέλοντας να διατηρήσει τα δικαιώματα.

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