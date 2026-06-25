Φαίη Σκορδά: Η αντίδραση Ουγγαρέζου για το τέλος του «Buongiorno» και η αμήχανη έναρξη της εκπομπής

Snapshot Η εκπομπή «Buongiorno» και η συνεργασία της Φαίης Σκορδά με το MEGA ολοκληρώθηκαν για οικονομικούς λόγους, χωρίς παράπονα από τη διοίκηση προς την παρουσιάστρια.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μέλος του πάνελ, απέφυγε να σχολιάσει πλήρως την κατάσταση λόγω συμβατικών δεσμεύσεων και σεβασμού προς το κανάλι.

Στην αμήχανη έναρξη της τελευταίας εκπομπής, το πάνελ τραγούδησε στη Φαίη Σκορδά, η οποία δεν έκανε σχόλια αλλά αναμένεται να τοποθετηθεί στην τελική εκπομπή.

Τα στελέχη του MEGA δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα το πρόγραμμα για την πρωινή ζώνη της επόμενης χρονιάς, με πιθανή αλλαγή σε ενημερωτική εκπομπή και μετακίνηση παρουσιαστών.

Η Σίσσυ Χρηστίδου φέρεται να εξετάζεται για μετακίνηση στην καθημερινή ζώνη, αν και έχει δηλώσει προτίμηση στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της Τετάρτης, η είδηση του οριστικού τέλους της εκπομπής «Buongiorno» και της λήξης της συνεργασίας της Φαίης Σκορδά με το MEGA έσκασε σαν «κεραυνός» στον τηλεοπτικό κόσμο. Αν και το ρεπορτάζ, εδώ και καιρό, έλεγε ότι η εκπομπή θα προχωρήσει με μεγάλες μειώσεις στο μπάτζετ, σίγουρα κανείς δεν περίμενε ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το +1 στο συμβόλαιο της παρουσιάστριας.

Η εν λόγω εξέλιξη αφορά καθαρά σε οικονομικούς λόγους, καθώς τα στελέχη ξεκαθάρισαν στην οικοδέσποινα του μαγκαζίνο ότι ουδέποτε είχαν παράπονο από εκείνη. Η επόμενη μέρα βρίσκει τόσο την ίδια τη Φαίη Σκορδά, όσο και τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες, χωρίς τηλεοπτική στέγη.

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι κάποιοι εκ των μελών του πάνελ, όπως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, όλο αυτό το διάστημα πολιορκούνταν και από άλλα κανάλια.

Ο Δημήτρης, πάντα ειλικρινής, το πρωί της Πέμπτης, μέσα από την πρωινή ραδιοφωνική του εκπομπή, σχολίασε: «Όσοι με ξέρετε 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πως κινούμαι. Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και θα μου ξεφύγουν κάποια. Παρόλα αυτά, είναι από τις φορές που δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει. Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει».

Λίγη ώρα μετά, στην έναρξη του «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά ήταν εμφανώς αμήχανη με το πάνελ να της τραγουδά «Σε Περιμένω Τ' Άλλο Καλοκαίρι». Η ίδια δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, ωστόσο αύριο, στην τελευταία εκπομπή, αναμένεται να τοποθετηθεί.

Η επόμενη μέρα

Μέχρι αυτή τη στιγμή, τα στελέχη του MEGA κρατούν κρυφά τα χαρτιά τους για το τι θα συμβεί στην πρωινή ζώνη την επόμενη χρονιά. Πληροφορίες θέλουν να υπάρχει στο πλάνο μία ενημερωτική εκπομπή, που θα παίρνει πάσα από το «Κοινωνία ώρα MEGA».

Κάποιες διαρροές από άλλες πλευρές του Μεγάλου καναλιού αφήνουν ως ενδεχόμενο να μετακινηθεί η Σίσσυ Χρηστίδου στην καθημερινή αρένα. Η ίδια, βέβαια, η παρουσιάστρια στο παρελθόν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να αφήσει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το προσεχές διάστημα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το MEGA, αλλά και για τον χάρτη της πρωινής ζώνης που αλλάζει τελείως εικόνα.

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