Βάσεις 2026 - Ανδρουλάκης στο Tik Tok: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό»

"Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά", είναι το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στις νέες και τους νέους ανήμερα της ανακοίνωσης των βάσεων.

Ανάρτηση στο Tik Tok έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση .

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