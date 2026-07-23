Βάσεις 2026 - Ανδρουλάκης στο Tik Tok: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό»

Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις νέες και τους νέους ανήμερα της ανακοίνωσης των βάσεων. 

Δημήτρης Μάνωλης

Βάσεις 2026 - Ανδρουλάκης στο Tik Tok: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάρτησε μήνυμα στο TikTok με αφορμή τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Το μήνυμα τονίζει ότι η αξία των νέων δεν καθορίζεται από έναν βαθμό ή μια στιγμή.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλεί τους νέους να πιστέψουν στον εαυτό τους.
  • Υπογραμμίζει ότι τα καλύτερα είναι μπροστά για τους νέους.
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Ανάρτηση στο Tik Tok έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

"Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά", είναι το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στις νέες και τους νέους ανήμερα της ανακοίνωσης των βάσεων.

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