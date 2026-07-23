Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τη Βρετανία μετά την χρήση βάσεών της από βομβαρδιστικά των ΗΠΑ

Ευθείες απειλές κατά της Βρετανίας, που μετά την αλλαγή πρωθυπουργού, επέτρεψε την χρήση των βασεών της για αεροπορικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εξαπέλυσαν σε ανακοινωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Όπως τονίζουν σε αυτή, «μετά την επίσημη επανέναρξη του πολέμου, οι εισβολείς αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν πυραύλους κρουζ που εκτοξεύονταν από τα πολεμικά πλοία τους στον Ινδικό Ωκεανό».

Συνεχίζουν όμως στοχοποιώντας ευθέως την Βρετανία, αφού όπως λένε «ωστόσο, αφού τα πλοία αυτά εξάντλησαν τα αποθέματά τους σε πυραύλους, χθες κατέφυγαν στη χρήση βομβαρδιστικών B-1 που απογειώθηκαν από τη βάση RAF Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Όπως έχουν δηλώσει και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών, κάθε βάση που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση επιθέσεων κατά του ιρανικού εδάφους θεωρείται νόμιμος στόχος για εμάς», καταλήγουν με μια ευθεία απειλή.

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