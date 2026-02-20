Δεν θέλουν να… αερίσουν τους νεκρούς τους, να βρουν πώς σκοτώθηκαν θέλουν!

Από την στιγμή που ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας κι έφυγε έξω από τη Βουλή, έχοντας -θεωρητικά- κατακτήσει το δικαίωμα να κάνει στον γιο του εκταφή για να μάθει πώς σκοτώθηκε στα Τέμπη, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Λάθος. Έχει γίνει κάτι.

Για την ακρίβεια συνεχίζεται κάτι: Ο εμπαιγμός. Οι αρμόδιοι παίζουν… μπάλα τους συγγενείς, τα τρολ της αλητείας τους περνούν γενεές δεκατέσσερις και οι δικαστικοί τη μία βάζουν εμπόδια και την άλλη διατάσσουν την εκταφή αλλά με τους όρους που θα βάλουν αυτοί και όχι οι συγγενείς!

Λες και ο Ρούτσι, η Καρυστιανού και οι υπόλοιποι γονείς που έφτασαν στο σημείο να πρέπει να ξεθάψουν τα παιδιά τους μπας και μάθουν από τι σκοτώθηκαν, θέλουν να βγάλουν τους νεκρούς τους από το χώμα για να τους… αερίσουν. Τι ντροπή! Κάπως έτσι οι ίδιοι οι γονείς έχουν αποφασίσει να πάνε στα μνήματα των παιδιών τους για να μην τολμήσει κανείς να τα ξεθάψει χωρίς ουσιαστικό λόγο. Και ο ουσιαστικός λόγος έχει να κάνει με την αναζήτηση της αιτίας του θανάτου τους. Όχι για επικοινωνιακά κόλπα και παραμύθια ότι «εμείς τα κάναμε όλα όπως έπρεπε…» που αφηγούνται όσοι μπάζωσαν, ξεμπάζωσαν, συγκάλυψαν και συνεχίζουν να συγκαλύπτουν την τραγωδία των Τεμπών.

Ναι, οι ίδιοι που χειροκρότησαν τον Καραμανλή, πριν τον βγάλουν λάδι, οι ίδιοι που χαϊδεύουν ακόμα και σήμερα τον Τριαντόπουλο, οι ίδιοι που κρύβουν και εμφανίζουν τα βίντεο της εμπορικής, όταν, όπως και όποτε γουστάρουν… Αυτοί που θα πάρουν την απάντηση τους από τους κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι το άλλο Σάββατο θα είμαστε στους δρόμους. Ξανά… Μέχρι τέλους.

