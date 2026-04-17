Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Νάταλι Πόρτμαν

Η Νάταλι Πόρτμαν ετοιμάζεται να γίνει ξανά μητέρα.

Η 44χρονη πρωταγωνίστρια του «Thor: Love and Thunder» είναι έγκυος και περιμένει το τρίτο της παιδί —το πρώτο με τον σύντροφό της, Tanguy Destable— όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Harper's Bazaar.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με τον Tanguy. Νιώθω απλώς μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ξέρω ότι είναι ένα προνόμιο και ένα θαύμα», δήλωσε η ίδια.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει δύο παιδιά, τον 14χρονο Aleph και την 9χρονη Amalia, από τον γάμο της με τον Benjamin Millepied. Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 11 χρόνια, πριν χωρίσει τον Ιούλιο του 2023 και ολοκληρώσει το διαζύγιό του τον Φεβρουάριο του 2024.

Παρότι η Πόρτμαν κρατά τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκείνα γνωρίζουν καλά την καριέρα της —και μάλιστα την ενθάρρυναν να αναλάβει τον ρόλο της Mighty Thor στο «Thor: Love and Thunder».

«Νιώθω πως βρίσκομαι σε μια φάση της καριέρας μου όπου προσπαθώ πραγματικά να εντυπωσιάσω τα παιδιά μου», είχε δηλώσει στο Variety τον Ιούνιο του 2022.

Η Νάταλι Πόρτμαν δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει την περηφάνια της για τα παιδιά της, παρότι επιλέγει να τα κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον περασμένο Ιανουάριο, αναφερόμενη στη viral καλοκαιρινή της εμφάνιση επί σκηνής με τον Role Model, αποκάλυψε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με παρουσιαστή τον Jimmy Fallon ότι ο γιος της, Aleph, έχει δημιουργήσει τη δική του σειρά ρούχων με την ονομασία Vanté.

«Ο γιος μου, 14 ετών, ξεκίνησε μια δική του εταιρεία ρούχων που λέγεται Vanté. Είμαι πολύ περήφανη για εκείνον», δήλωσε. «Το έκανε πραγματικά μόνος του. Και έτσι φόρεσα ένα από τα μπλουζάκια του στη σκηνή — ένιωθα σαν να τον εκπροσωπώ. Ήταν πολύ συναρπαστικό».

Σε συνέντευξή της με την ηθοποιό Jenna Ortega για το Interview Magazine, η πρωταγωνίστρια του «Black Swan» ανέφερε ότι τα παιδιά της αποτελούν τη βασική πηγή ενθουσιασμού στη ζωή της.

«Τα παιδιά μου είναι πάντα πηγή ενθουσιασμού, γιατί τα βλέπεις να εξελίσσονται στους ανθρώπους που γίνονται», είπε. «Επίσης περνάω πολύ χρόνο με φίλους, με τα παιδιά τους και τα δικά μου — αυτό είναι πολύ όμορφο».

Η ηθοποιός μίλησε και για τη συνειδητή επιλογή της να προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών της: «Στην προσωπική μου ζωή δεν είμαι ιδιαίτερα κλειστός άνθρωπος — μπορώ να πω τα πάντα. Αλλά δημόσια κατάλαβα νωρίς ότι αν δηλώσεις πόσο σημαντική είναι για σένα η ιδιωτικότητα, τότε οι άλλοι το σέβονται περισσότερο», εξήγησε. «Έβαλα κάποια όρια, λέγοντας: “Δεν θα κάνω φωτογραφίσεις με τα παιδιά μου”».

Διαβάστε επίσης

22:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Προχωρά σε έφεση για Τζόουνς

22:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Δημογραφική συρρίκνωση στην Ευρώπη - Η Ελλάδα επιστρέφει πληθυσμιακά στο 1940 έως το 2100

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Δίχρονος ήπιε χλωρίνη – Ο παππούς τον άρπαξε από το νοσοκομείο και συνελήφθη

21:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάκριση για την έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR: Η πιο θορυβώδης της Ευρώπης!

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ: Ομάδα πλοίων κινείται από τον Περσικό Κόλπο

21:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη: Ανακαλείται air fryer λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας

21:27LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Νάταλι Πόρτμαν

21:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Sold out για τον τελικό Κυπέλλου – «Η Κρήτη πάει Βόλο»

21:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 17/4/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 22 εκατ. ευρώ

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την γονική αρπαγή ανηλίκου

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές: Η τελευταία αγωνιστική της Euroleague

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Άνδρας κάηκε ζωντανός προσπαθώντας να διώξει μαϊμού από την αυλή του με μεταλλικό κοντάρι - Δείτε βίντεο

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Καταγγέλλει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο με ναρκωτικά που παρέλαβε 27χρονος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τον θάνατο 49χρονου προέδρου κοινότητας – Ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια;

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναμένουμε συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες»

20:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιά: Σύλληψη 41χρονου οδηγού ταξί - Εντοπίστηκε με πλαστή άδεια οδήγησης

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ο 66χρονος,οι «άγνωστοι» ένοικοι του ξενοδοχείου και το μυστήριο του δωματίου «11» το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ - Κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα - Βίντεο

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του - Αθώα η 35χρονη αστυνομικός σύζυγός του

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

20:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

18:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Σε πανικό ο Βαγγέλης Λιόλιος, νέα δήλωση αμηχανίας για τον Γιάννη Βρούτση

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

21:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη: Ανακαλείται air fryer λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές: Η τελευταία αγωνιστική της Euroleague

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Πριν από 21 χρόνια: Όταν η Σαχάρα «κατάπιε» την Κρήτη – Η μέρα που ο ουρανός έγινε πορτοκαλί από την αφρικανική σκόνη

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ