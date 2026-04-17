Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Νάταλι Πόρτμαν

Η Νάταλι Πόρτμαν ετοιμάζεται να γίνει ξανά μητέρα.

Η 44χρονη πρωταγωνίστρια του «Thor: Love and Thunder» είναι έγκυος και περιμένει το τρίτο της παιδί —το πρώτο με τον σύντροφό της, Tanguy Destable— όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Harper's Bazaar.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με τον Tanguy. Νιώθω απλώς μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ξέρω ότι είναι ένα προνόμιο και ένα θαύμα», δήλωσε η ίδια.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει δύο παιδιά, τον 14χρονο Aleph και την 9χρονη Amalia, από τον γάμο της με τον Benjamin Millepied. Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 11 χρόνια, πριν χωρίσει τον Ιούλιο του 2023 και ολοκληρώσει το διαζύγιό του τον Φεβρουάριο του 2024.

Παρότι η Πόρτμαν κρατά τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκείνα γνωρίζουν καλά την καριέρα της —και μάλιστα την ενθάρρυναν να αναλάβει τον ρόλο της Mighty Thor στο «Thor: Love and Thunder».

«Νιώθω πως βρίσκομαι σε μια φάση της καριέρας μου όπου προσπαθώ πραγματικά να εντυπωσιάσω τα παιδιά μου», είχε δηλώσει στο Variety τον Ιούνιο του 2022.

Η Νάταλι Πόρτμαν δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει την περηφάνια της για τα παιδιά της, παρότι επιλέγει να τα κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον περασμένο Ιανουάριο, αναφερόμενη στη viral καλοκαιρινή της εμφάνιση επί σκηνής με τον Role Model, αποκάλυψε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με παρουσιαστή τον Jimmy Fallon ότι ο γιος της, Aleph, έχει δημιουργήσει τη δική του σειρά ρούχων με την ονομασία Vanté.

«Ο γιος μου, 14 ετών, ξεκίνησε μια δική του εταιρεία ρούχων που λέγεται Vanté. Είμαι πολύ περήφανη για εκείνον», δήλωσε. «Το έκανε πραγματικά μόνος του. Και έτσι φόρεσα ένα από τα μπλουζάκια του στη σκηνή — ένιωθα σαν να τον εκπροσωπώ. Ήταν πολύ συναρπαστικό».

Σε συνέντευξή της με την ηθοποιό Jenna Ortega για το Interview Magazine, η πρωταγωνίστρια του «Black Swan» ανέφερε ότι τα παιδιά της αποτελούν τη βασική πηγή ενθουσιασμού στη ζωή της.

«Τα παιδιά μου είναι πάντα πηγή ενθουσιασμού, γιατί τα βλέπεις να εξελίσσονται στους ανθρώπους που γίνονται», είπε. «Επίσης περνάω πολύ χρόνο με φίλους, με τα παιδιά τους και τα δικά μου — αυτό είναι πολύ όμορφο».

Η ηθοποιός μίλησε και για τη συνειδητή επιλογή της να προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών της: «Στην προσωπική μου ζωή δεν είμαι ιδιαίτερα κλειστός άνθρωπος — μπορώ να πω τα πάντα. Αλλά δημόσια κατάλαβα νωρίς ότι αν δηλώσεις πόσο σημαντική είναι για σένα η ιδιωτικότητα, τότε οι άλλοι το σέβονται περισσότερο», εξήγησε. «Έβαλα κάποια όρια, λέγοντας: “Δεν θα κάνω φωτογραφίσεις με τα παιδιά μου”».

