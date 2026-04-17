Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών, η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες

Μίλτος Τσεκούρας

Σε νέο ανακοινωθέων αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη προχώρησε το πρωί της Παρασκευής η διοίκηση του «Ευαγγελισμού».

Όπως αναφέρεται «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε την Τετέρτη κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών, η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες, χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα μπορεί να γίνει πιο ασφαλής αξιολόγηση της πορείας της υγείας του.

«Ο υφυπουργός παραμένει στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση», αναφέρεται στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη.

Καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπήρξε η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Όπως σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει πλέον αποκλειστεί», γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο επιπλοκών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της ανάρρωσης.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου τον «Ευαγγελισμό» την Πέμπτη, προκειμένου να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την εξέλιξη της υγείας του στενού του συνεργάτη.

Παράλληλα, κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται από τον πολιτικό κόσμο, με υπουργούς, βουλευτές και συνεργάτες του να περνούν από το νοσοκομείο, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην οικογένειά του. Ανάμεσα σε όσους τον επισκέφθηκαν χθες Πέμπτη ήταν οι Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Κατσαφάδος, Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως και Νίκος Δένδιας.

Novibet
