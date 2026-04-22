Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι ωφελούνται

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πλεόνασμα, το οποίο θα φτάσει περίπου τα 800 εκατομμύρια, τα 500 θα επιστραφούν στην κοινωνία

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Στις 12:30 και αφού έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2025 και το υπερπλέονασμα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με τα νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε νωρίτερα Newsbomb, από το πλεόνασμα, το οποίο θα φτάσει περίπου τα 800 εκατομμύρια, τα 500 θα επιστραφούν στην κοινωνία με τη μορφή επιδομάτων και επιδοτήσεων, όπως είχε γίνει και κατά το παρελθόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι θα ανακοινώσει, λοιπόν, μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης των συνταξιούχων με ένα επίδομα για τις χαμηλότερες συντάξεις που θα φτάσει τα 300 ευρώ, νέα στήριξη στις οικογένειες με παράλληλη διεύρυνση όσων ωφελούνται αλλά και παράταση των μέτρων για την επιδότηση του ντίζελ στην αντλία αλλά και του πετρελαίου για τους αγρότες. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή που έχουν ήδη ανακοινωθεί και λογικά θα παραταθούν.

Από το Μαξίμου επισημαίνουν πως η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα, όπως οι μειώσεις φόρων όμως υπάρχουν και φορές που χρειάζονται να ληφθούν, όπως λένε και έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Όπως λένε τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κινείται περίπου στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου καθώς η χώρα έχει καταφέρει να πετύχει βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Παρουσιάζοντας τα μέτρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει πως βασική προϋπόθεση για να μπορεί να υπάρχει αυτή η στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη είναι η δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα αλλά και το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα ιστορικά χαμηλά ποσοστά που βρίσκεται η ανεργία στη χώρα αλλά και στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Πάντως σε ότι αφορά στις προβλέψεις για την οικονομία το 2026 και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται αναθεώρηση προς τα κάτω για την ανάπτυξη καθώς και ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό.

Μαρινάκης: Σήμερα θα ανακοινωθούν και μόνιμα και προσωρινά μέτρα, Σεπτέμβριο η συνέχεια

Για τις σημερινές ανακοινώσεις των νέων μέτρων ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΙ: «Μόνιμα μέτρα και ανακούφιση της κοινωνίας είναι η λογική της κυβέρνησης. Τώρα θα ανακοινωθούν και μόνιμα και προσωρινά μέτρα. Θα υπάρχουν αρκετά και ενδιαφέροντα. Δεν πετάω στα σύννεφα».

«Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε τη συνέχεια όσων ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το 2025», πρόσθεσε.

