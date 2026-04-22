Μεγάλη φωτιά στην Καλαμάτα - Επιχείρηση πλαστικών παραδόθηκε στις φλόγες - Διακοπή κυκλοφορίας

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα εισόδου της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης σε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά και πλαστικά, στη νέα είσοδο της Καλαμάτα, κοντά στον κόμβο Ζαφείρη.

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση πλαστικών ΕΡΤ

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα και πήρε μεγάλες διαστάσεις, εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στον χώρο. Από την καύση παράγονται πυκνοί, μαύροι καπνοί, που θεωρούνται επικίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά δεν υπήρχαν άτομα μέσα στην επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά, στο σημείο έφτασε προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες, ενώ συμμετέχουν επίσης ειδικό όχημα με ομάδα ΟΑΚ και υδροφόρες του Δήμου. Οι δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της πόλης.

