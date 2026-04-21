Φωτιά: 100 drones πανελλαδικά για επιτήρηση - Πότε λήγει η προθεσμία για καθαρισμό οικοπέδων

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προσέρχεται στην ευρεία σύσκεψη για τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η φετινή περίοδος αναμένεται ιδιαίτερα απαιτική, προειδοποίησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σε ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, καθώς και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων.

Όπως τόνισε ο κ. Τουρνάς, «η φετινή αντιπυρική περίοδος αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το 2024 χαρακτηρίστηκε από ακραίες θερμοκρασίες και παρατεταμένη ανομβρία, ενώ το 2025 από ισχυρούς και συνεχείς ανέμους που δυσχέραναν σημαντικά την κατάσβεση. Σε επίπεδο Μεσογείου, το 2025 καταγράφηκαν περισσότερα από 10 εκατ. καμένα στρέμματα, ενώ στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν 8.252 πυρκαγιές, με συνολικά 476.000 καμένα στρέμματα».

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία, ο ίδιος σημείωσε ότι το 2025 καταγράφηκαν περίπου 25.700 καμένα στρέμματα, μειωμένα κατά 33% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας. Η μέση καμένη έκταση περιορίστηκε στα 28 στρέμματα ανά πυρκαγιά (-27%), στοιχείο που, όπως υπογράμμισε, «αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της άμεσης απόκρισης του μηχανισμού».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόληψη, επισημαίνοντας ότι μέσω του προγράμματος ANTINERO, συνολικού προϋπολογισμού 668 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται εκτεταμένοι καθαρισμοί και αντιπυρικές παρεμβάσεις.

Για τη Θεσσαλία έχουν διατεθεί 3,6 εκατ. ευρώ προς τους δήμους, αυξημένα κατά 170%, ενώ υπενθύμισε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι το 48% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια και άνω του 25% σε πρόθεση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυστηροποίηση των κυρώσεων.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι θα αναπτυχθούν πέντε drones στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο συνολικά εκατό που θα επιχειρούν πανελλαδικά, με δυνατότητα 24ωρης επιτήρησης, ενώ θα πραγματοποιούνται εναέριες περιπολίες και προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων για τη μείωση του χρόνου απόκρισης. Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία 13 Επιχειρησιακών Κέντρων και η συγκρότηση ομάδων διοίκησης στο πεδίο.

Όπως ανέφερε, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος έχει αυξηθεί σε 18.000, έχουν συγκροτηθεί 21 μονάδες δασοκομάντος, ενώ δρομολογείται η πρόσληψη επιπλέον 600 πυροσβεστών. Σημαντική είναι και η συμβολή 5.200 εθελοντών πυροσβεστών και 6.500 μελών εθελοντικών οργανώσεων. Σε επίπεδο εξοπλισμού, έχουν ήδη ενταχθεί 300 νέα οχήματα, με ακόμη 300 να αναμένονται, ενώ ο εναέριος στόλος θα φτάσει τα 80 μέσα, αξιοποιώντας και βάσεις όπως το αεροδρόμιο της Αγχιάλου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, βουλευτές, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι βασικός στόχος «παραμένει η πρόληψη, η επιτήρηση και η άμεση επέμβαση, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις των πυρκαγιών σε συνθήκες εντεινόμενης κλιματικής κρίσης».

Πηγή: ΑΠΕ