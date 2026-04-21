Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Λέπρεο Ηλείας - Επί τόπου 52 Πυροσβέστες και αεροσκάφος

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε με 14 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα αεροσκάφος. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ δεν υπάρχουν κοντά οικισμοί που να απειλούνται.